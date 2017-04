České Budějovice - Bývalý sociálnědemokratický jihočeský hejtman Jiří Zimola by bral jako hazard, pokud by jej vedení ČSSD vyřadilo z kandidátní listiny pro parlamentní volby. Míní, že by se tím strana připravila o hlasy, které by mu voliči mohli dát. Zimola ve čtvrtek rezignoval po rozpadu původní krajské koalice na funkci hejtmana, kterou zastával od roku 2008. Nyní figuruje na posledním 22. místě kandidátky strany pro parlamentní volby. Podobu listiny však bude 12. května schvalovat vedení sociální demokracie.

Zimola doufá, že předsednictvo ČSSD nebude podobu jihočeské kandidátní listiny měnit. "Věřím, že se tak nestane. A to nejen proto, že sociální demokracie nemůže hazardovat s kandidátem, který může přinést hlasy. Ale zejména proto, že by to bylo těžké zneužití institutu vyškrtávání kandidátů ze schválených listin," řekl dnes Zimola ČTK.

Dodal, že jihočeskou kandidátní listinu schválili všichni členové ČSSD v regionu i krajský výbor strany. Podle něj by centrální vedení sociální demokracie mělo tento fakt respektovat. "Ve stanovách je, že (vedení strany) může schvalovat kandidátky. Ale také se zavázalo, že toho nebude nikdy zneužívat," uvedl Zimola. Nepamatuje, že by tento institut vedení strany někdy využilo a případného regionálního kandidáta z listiny vyškrtlo. "To se nestalo a věřím, že se to snad ani nestane," řekl.

Nejbližší týdny však hodlá Zimola strávit v částečném politickém ústraní. Chce svůj čas věnovat především těm nejbližším. "Těším se, že si odpočinu, že aspoň částečně doženu to, co jsem v posledních letech nestíhal a zanedbával," řekl. Zopakoval, že z funkce hejtmana neodchází zhrzený, ale cítí se unavený a vyčerpaný.

Přesto neplánuje, že by byl politicky zcela pasivní. "Zůstávám krajským zastupitelem a zároveň zastupitelem v Nové Bystřici. A samozřejmě jsem i nadále předseda krajské ČSSD," uvedl. Další politické plány zatím nespřádá. Aspoň prý po nějaký nejbližší čas.

Zcela se nevzdává myšlenky, že by se někdy vrátil ke své původní profesi pedagoga. Zopakoval, že učení jej bavilo. Naposledy však stál před žáky v této roli v roce 1998. Poté se stal starostou Nové Bystřice a následně hejtmanem. "Měl bych se tedy vrátit do školy v Nové Bystřici, kde mám stále místo. Ale panu řediteli jsem podal výpověď," řekl. "Pro nejbližší týdny a možná i měsíce s touto profesí nepočítám. Ale jestli o mě bude mít někdo zájem na začátku příštího školního roku, třeba mě v nějaké třídě najdete," řekl Zimola.