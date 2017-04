Ve věku 92 let zemřela herečka Libuše Havelková (na snímku z 13. dubna 2012), matka herce a zpěváka Ondřeje Havelky, dlouholetá členka činohry pražského Národního divadla.

Praha - Ve věku 92 let dnes zemřela herečka Libuše Havelková, matka herce a zpěváka Ondřeje Havelky, dlouholetá členka činohry pražského Národního divadla (ND). ČTK o tom informoval mluvčí ND Tomáš Staněk. Poslední rozloučení s Havelkovou se podle něj bude konat 12. dubna ve velké obřadní síni krematoria v Praze-Strašnicích.

Oblíbená herečka, populární především postavami laskavých maminek či babiček, která byla i průvodkyní televizním pořadem Kouzelná školka, ztvárnila v letech 1960 až 1991 v ND na sedm desítek rolí. V televizi a filmu jich bylo 120. Počet studentů, které vychovala během své téměř půlstoleté pedagogické činnosti na DAMU a konzervatoři, by se dal počítat na stovky.

"Divadlo nebylo mým koníčkem od malička. Když jsem dospívala, toužila jsem zpívat, což maminka vždycky komentovala, abych nepředstírala, že mám hlas. Když jsem ale objevila verše a Shakespeara, ráda jsem je četla - a tak mě napadlo, že bych to zkusila na dramatickém oddělení pražské konzervatoře. Uspěla jsem až napodruhé," řekla ČTK při příležitosti svých devadesátin.

Prvním filmem, kde ztvárnila výraznější postavu, byla v roce 1956 Robinsonka. V oscarových Ostře sledovaných vlacích Jiřího Menzela se objevila jako manželka přednosty Josefa Somra. Když cpala šišky do husy, což si prý pamatovala z dětství, radila panickému elévovi Miloši Hrmovi v podání Václava Neckáře. Naposled se objevila na plátně v roce 2011 v rodinném snímku Petra Oukropce Modrý tygr.

Při hereckých začátcích v Ostravě se ještě jako Libuše Drboutová při práci pro rozhlas seznámila se skladatelem Svatoplukem Havelkou, za něhož se vdala. Porodila mu dceru Danielu a syna Ondřeje, známého herce, režiséra, zpěváka a frontmana orchestru Melody Makers.