Los Angeles - Ve věku 84 let zemřela americká herečka, zpěvačka a tanečnice Debbie Reynoldsová, hvězda muzikálové komedii Zpívání v dešti. Oznámily to tiskové agentury ve středu večer místního času s odvoláním na sdělení hereččina syna Todda Fishera. Reynoldsová tak zemřela den po smrti své dcery Carrie Fisherové, která ztělesnila princeznu Leiu ve filmové sérii Hvězdné války.

Zprávu jako první přinesly internetové stránky publikací TMZ a Variety. Todd Fisher pak úmrtí potvrdil agenturám AP a Reuters z losangeleské nemocnice Cedars-Sinai Medical Center, kam jeho matku odpoledne odvezla ambulance.

"Je to pravda, je teď s Carrie," řekl Fisher. Dodal, že stres z dceřiny smrti byl pro jeho matku "až příliš". "Řekla, ´chci být s Carrie´, a pak zesnula," uvedl Fisher.

Přední dáma hollywoodských muzikálů 50. a 60. let přijela ve středu do domu svého syna v Beverly Hills, aby domluvila dceřin pohřeb, uvedl TMZ. Po 13. hodině místního času někdo v domě zavolal záchrannou službu a ta ji odvezla do nemocnice, napsala média.

Reynoldsové nebylo ani dvacet, když v roce 1952 zazářila v muzikálu Zpívání v dešti po boku Gena Kellyho. V roce 1964 získala nominaci na Oscara za nejlepší herečku za roli v muzikálu The Unsinkable Molly Brown o osudech ženy, která přežila potopení Titaniku. Objevila se v desítkách filmů , v nichž hrála po boku Kellyho, Franka Sinatry, Tonyho Curtise nebo Freda Astaira.

Carrie Fisherová zemřela v úterý ve věku šedesáti let následkem pátečního infarktu. Narodila se 21. října 1956 Debbie Reynoldsové a zpěváku Eddiemu Fisherovi, kteří se rozvedli dva roky po jejím narození

Rozvod Reynoldsové a Fishera spolu s jeho následným vztahem a svatbou s herečkou Elisabeth Taylorovou se na konci 50. let stal každodenní potravou bulvárních médií. Nevalně dopadla i další dvě manželství Debbie Reynoldsové.

V roce 1960 se vdala za obuvnického magnáta Harryho Karla, manželství ale skončilo katastrofou, když herečka zjistila, že Karl prohrál v hazardu celé její jmění a uvrhl ji do dluhů. Stejně špatně dopadlo i třetí manželství s podnikatelem Richardem Hamlettem z roku 1984. V posledních letech se alespoň smířila s prvním manželem Eddiem Fisherem, s nímž občas společně vystupovala.

Reynoldsová i v pozdním věku vystupovala se svým představením po celých Spojených státech. Objevovala se rovněž pravidelně v televizních pořadech, například v sitkomech Roseanne nebo Will a Grace, a napsala několik knih pamětí.

V poslední době bylo její zdraví chatrné. Loni v listopadu se kvůli tomu nemohla zúčastnit slavnostní večeře, na níž měla dostat čestného Oscara.