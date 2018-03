Ilustrační foto - V předvečer svých 95. narozenin zemřel ve středu 7. března český tanečník, choreograf, baletní pedagog a nositel ceny Thálie za celoživotní mistrovství v oboru balet Jiří Nermut (na snímku z roku 2006). Na svém webu to uvedlo Národní divadlo Brno, jehož byl dlouholetým členem. Jak uvedla 9. března Mladá fronta Dnes, Nermutův pohřeb se koná ve středu ve 12:00 v obřadní síni brněnského Ústředního hřbitova.

Brno - V předvečer svých 95. narozenin zemřel ve středu český tanečník, choreograf, baletní pedagog a nositel ceny Thálie za celoživotní mistrovství v oboru balet Jiří Nermut. Na svém webu to uvedlo Národní divadlo Brno, jehož byl dlouholetým členem. Jak uvedla dnešní Mladá fronta Dnes, Nermutův pohřeb se koná ve středu ve 12:00 v obřadní síni Ústředního hřbitova.

Jiří Nermut patří k nejvýznamnějším osobnostem českého baletního umění poválečné éry. S baletem začal roku 1941 v Brně v proslulé taneční škole Ivo Váni Psoty, později se stal jedním z pilířů sólistického Psotova souboru. Jako tanečník se úspěšně prezentoval především v nejrůznějších lyrických a milovnických partiích, jako byli Princové v Labutím jezeře Petra Iljiče Čajkovského a Popelce Sergeje Prokofjeva, Václav v Bachčisarajské fontáně nebo Romeo v Prokofjevově baletním zpracování slavné tragédie Williama Shakespeara.

Po Psotově smrti se stal choreografem a od roku 1955 šéfem brněnského baletu. Tuto funkci vykonává do roku 1961. Do historie brněnského a českého baletu se Jiří Nermut jako choreograf vepsal především svým nastudováním původní premiéry baletu Jaroslava Doubravy Don Quijote. Z moderního repertoáru uvedl v Brně Prince ze země pagod, v němž rovněž ztvárnil titulní roli, Nikotinu a Signorinu Giovent? Vítězslava Nováka či Ples kadetů Johana Strausse mladšího.

V šedesátých letech Jiří Nermut odešel do zahraničí. Působil jako choreograf v rakouském Klagenfurtu a francouzském Nantes. Po návratu do Brna působil ještě nějaký čas v baletu zpěvoherního souboru a jako taneční pedagog. Po odchodu z divadla se až do roku 2011 věnoval výuce tance.