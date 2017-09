Praha - Ve věku 83 let dnes večer zemřel herec a dabér Vladimír Brabec. Popularitu mu přinesla v 70. letech role majora Zemana v normalizačním seriálu. Ve filmu a divadle ztvárnil za svůj život desítky rolí. Rád se věnoval i dabingu, za který obdržel cenu Františka Filipovského za celoživotní mistrovství. O úmrtí ČTK informovala Brabcova vnučka Léna Brauner.

Brabec zemřel dnes v podvečer v sanatoriu Na Pleši. "Zemřel stářím v rodinném kruhu," uvedla vnučka.

V jeho herecké knížce jen v Národním divadle je 75 rolí. Na filmovém plátně a televizní obrazovce jich ztvárnil dvojnásobek. Tou nejpopulárnější a zároveň pro něj osudovou byla titulní úloha v kontroverzním ideologicky exponovaném normalizačním seriálu 30 případů majora Zemana z první poloviny 70. let, který falšoval dějiny a manipuloval událostmi. Dodnes se vysílá, má odpůrce, ale i svůj fanklub a účinkovala v něm spousta dalších předních herců.

"Prvních deset dílů byly obyčejné detektivky, pak teprve následovaly ty další a já přestal být Vladimírem Brabcem. Režiséři mě neobsazovali a nechtěli vyndat z toho zemanovského šuplíku. Na začátku jsme netušili, do čeho jdeme - a pak z toho nešlo utéct," komentoval Brabec své účinkování v seriálu před lety ve své televizní 13. komnatě.

Vladimír Brabec se narodil 15. května 1934 a od dětství tíhl k divadlu. Už jako dvanáctiletý hrál v divadle pro mládež v dnešním Paláci Akropolis, v roce 1953 absolvoval DAMU u Miloše Nedbala, Otomara Krejči a Radovana Lukavského. Působil v Mostě a od roku 1959 v Národním divadle. Na volné noze byl přes 20 let. Úspěchy měl například ve své "další kariéře" v Hudebním divadle Karlín v muzikálech My Fair Lady, Někdo to rád horké, Zvonokosy nebo Anděl s ďáblem v těle. V roce 2001 dokonce získal za roli homosexuálního kabaretiéra Toddyho v muzikálu Viktor - Viktorie nominaci na prestižní Thálii.

Brabec se také rád věnoval dabingu. Svým hlasem doplnil například výkony Marcella Mastroianiho, Seana Conneryho, Jacka Lemmona, Gregoryho Pecka, Marlonda Branda či Anthonyho Hopkinse. Jeho hlasem hovoří třeba v seriálu M*A*S*H Sherman T. Potter.