Moskva - Bývalý sovětský kosmonaut Georgij Grečko dnes zemřel ve věku 85 let. Do kosmu na orbitální stanici Saljut se dostal Grečko dostal třikrát na lodích Sojuz jako palubní inženýr. V roce 1978 přivítal jako člen dlouhodobé základní posádky stanice Saljut 6 loď Sojuz 28, kde byl i první československý kosmonaut Vladimír Remek. O úmrtí svého otce informovala agenturu TASS Grečkova dcera, zprávu přinesl na svém webu i magazín Novosti kosmonavtiky.

Podle Grečkovy dcery Olgy zemřel její otec dnes ráno v moskevské nemocnici v důsledku vysokého věku a řady chronických onemocnění.

První let v kosmické lodi Sojuz 17 absolvoval Grečko v roce 1975. Druhý let pak o dva roky později, kdy pobyl na stanici Saljut 6 tři měsíce, což byl tehdy světový rekord.

Třetí let absolvoval až o osm let později. Letěl na osm dní se Sojuzem T-14 na orbitální stanici Saljut 7. V té době mu bylo 54 let.

Celková délka těchto tří Grečkových letů činí 134 dnů, 20 hodin, 32 minuty a 58 sekund, připomněl TASS. Na konto si připsal i jeden výstup do volného vesmíru v délce jedné hodiny a 28 minut.

Remkův souputník z lodi Sojuz 28 Alexej Gubarev zemřel v únoru 2015.