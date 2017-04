Časy (Pardubicko) - Zemědělci hospodařící na pozemcích v trase budoucí dálnice D35 z nich dnes nechali policií vyvést geodety, kteří chtěli vytyčit koridor pro chystaný záchranný archeologický průzkum. Farmáři plochy na trase Časy - Ostrov oseli a tvrdí, že na ně mají platné nájemní smlouvy. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) je přesvědčeno, že ve veřejném zájmu je možné průzkum provést, přestože všechny smlouvy včas nevypovědělo, a že zemědělci stavbu úmyslně komplikují.

Podle starosta Časů Zdeňka Seidla silničáři pozemky sice vykoupili, nájemní smlouvy však vypověděli pozdě. "V srpnu přišla zemědělským podnikům, které tam hospodaří, výpověď na pozemky Časy - Ostrov, kde je vysloveně uvedeno, že nájemní doba končí 30. září 2017. V úterý přišel dopis, že dnes nastupují dělat archeologický průzkum," řekl ČTK Seidl. Na situaci na trase Časy - Ostrov dnes upozornila Česká televize. Seidl dodal, že na možné problémy s roční výpovědní lhůtou upozorňoval silničáře už před několika měsíci.

Podle něj není řešením, že ŘSD nabízí zemědělcům úhradu škody, neboť farmáři mají až do konce září na pozemcích závazky, například kvůli zemědělským dotacím. "Nejdřív udělat škodu a pak se s tím, komu jste ji způsobili, začít domlouvat, jak velikou, tak takhle by to by asi být nemělo a myslím, že je to protizákonné," dodal Seidl. Volat policii je rozhodnutý i v budoucnu, kdyby se situace opakovala, případně se chce obrátit na stavební úřad, aby stavbu zastavil. Pronajatých pozemků je podle Seidla více než 90 procent.

Námitky má i farmář Petr Kostkan z Časů. "Svolil jsem, aby se na pozemcích pohybovali, ale nepřeju si, aby sem najel bagr. Nepřipadá v úvahu, aby tady něco dělali," řekl ČTK Kostkan. Obdobná situace nastala i u pozemků, na nichž hospodaří zemědělská společnost Chroustovická. "Nemají právo vstupovat na naše pozemky. Výstavba silnic je potřeba, nikdo jí nebrání, je ale nutné, aby se k zemědělcům chovali slušně. Nikomu v oblasti nedali vědět, jak se s nimi dohodnou," uvedla prokuristka firmy Martina Jelínková. Na pozemky má společnost smlouvu na dobu určitou.

Mluvčí ŘSD Jan Rýdl tvrdí, že stavba dálnice jako stavba ve veřejném zájmu je nadřazena lokálním smlouvám. Podle něj zemědělci dobře věděli, že se v letošní stavební sezoně začne stavět. O uhrazení prokazatelné škody je ŘSD ochotné jednat. "Můj názor je, že jde o úmyslnou komplikaci stavby podobně, jako byly úmyslně komplikovány výkupy pozemků," řekl ČTK Rýdl.

Soutěž na archeologické práce na 27kilometrový úsek D35 mezi Opatovicemi a Ostrovem vyhrála společnost Eurovia s cenou 193 milionů korun bez DPH. Zvlášť silničáři vyhlásili výběrové řízení na zemní práce, získal je Hochtief s nabídkou 83 milionů korun bez DPH. Silnice se měla začít stavět na podzim. Pokud by se průzkum nepodařilo před tím dokončit, mohlo by to zahájení výstavby výrazně oddálit.