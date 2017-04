Damašek - Sedm velkých světových ekonomik sdružených ve skupině G7 dnes zvolilo smířlivý přístup vůči Rusku v souvislosti s konfliktem v Sýrii. Chtějí povzbudit Moskvu, aby souhlasila s politickým řešením krize, které ale nepočítá s tím, že by syrský prezident a ruský spojenec Bašár Asad zůstal u moci. Vyplývá to z výroků ministrů zahraničí zemí G7, kteří se zúčastnili dvoudenní schůzky v italském městě Lucca.

Francouzský ministr zahraničí Jean-Marc Ayrault řekl podle agentury Reuters, že země G7 se nedohodly na zpřísnění sankcí proti Rusku a Sýrii po napětí, které vyvolal nedávný chemický útok na syrské civilisty s desítkami obětí, včetně mnoha dětí. Západ tento útok připisuje syrské armádě, která to popírá. V závěrečném prohlášení ale skupina G7 Moskvě vzkazuje, že se nemá chovat pokrytecky a musí přijmout svou zodpovědnost za další vývoj v Sýrii. Státy G7 se podle Ayraulta zároveň shodly, že "Asad nemůže být součástí syrské budoucnosti".

Šéf německé diplomacie Sigmar Gabriel podle agentury AFP prohlásil, že G7 nestojí o eskalaci násilí v Sýrii. Podle agentury DPA sdělil, že USA a jejich hlavní západní spojenci chtějí přimět Rusko, aby se angažovalo v nových jednáních za ukončení krvavé občanské války v Sýrii. Americký ministr zahraničí Rex Tillerson, který dnes z Itálie zamíří do Moskvy, podle Gabriela dal jasně najevo, že USA nechtějí situaci v Sýrii řešit vojensky, ale politicky.

Gabriel upozornil, že země G7 hodlají přesvědčit Rusko, aby se odvrátilo od svého spojence Asada. "Nemůžete stát po boku režimu, který jedovatého plynu proti vlastnímu obyvatelstvu nepoužil poprvé," upozornil německý ministr.

Také šéf italské diplomacie Angelino Alfano podle agentury ANSA zdůraznil, že Rusko nesmí být zahnáno do izolace, ale "v rámci možného musí být zapojeno do procesu politických změn v Sýrii". Ohledně možnosti nových sankcí Alfano řekl, že "všichni vyjádřili svůj názor", ale že převládlo stanovisko, že Rusko musí být do řešení situace zapojeno.

Jednání zemí G7 (Británie, Francie, Itálie, Japonsko, Kanada, Německo a USA) se kvůli syrské problematice zúčastnili také zástupci Turecka, Saúdské Arábie, Kataru, Spojených arabských emirátů a Jordánska.

Syrská armáda použila v provincii Hamá podle SOHR barelové bomby

Syrská vojenská letadla svrhla na povstalce v provincii Hamá takzvané barelové bomby. Oznámila to exilová organizace syrských ochránců lidských práv (SOHR). Syrská armáda zprávu popřela. Barelové bomby obsahují množství malých náloží a střepin, které se rozptýlí po velkém území a fungují podobně jako miny.

SOHR o útocích barelovými bombami na města Tajbat al-Imám a Súrán, která leží severně od provinčního střediska Hamá, informoval v době, kdy se ještě stále hovoří o chemických útocích na Idlib z minulého týdne. I tento útok se připisuje syrské armádě, která to ale popírá. O život při něm přišlo přes 80 lidí. USA poté v odvetě vyslaly střely s plochou dráhou letu na syrskou vojenskou základnu Sajrát.

OSN registruje všechny zprávy o použití barelových bomb v Sýrii. Mluvčí Bílého domu Sean Spicer v pondělí prohlásil, že tyto zbraně stejně jako chemické přinášejí utrpení dětem. "Když budete děti vystavovat plynu, když na nevinné lidi shodíte barelovou bombu, tento prezident na to bude reagovat," řekl Spicer s odkazem na Donalda Trumpa.

Syrský armádní zdroj, citovaný agenturou Reuters, sdělil, že syrská armáda "barelové bomby nepoužívá a nemá je v arzenálu". Zároveň ujistil, že vojenské operace v Sýrii budou pokračovat.