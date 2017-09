Ostrava - Zájem o vstup do strojírenských Vítkovic má zahraniční investor, jenž by v podniku mohl získat padesátiprocentní podíl. V Ostravě to dnes řekl prezident Miloš Zeman. Vyjádření Vítkovic ČTK zjišťuje.

Prezident uvedl, že zprostředkoval jednání s většinovým vlastníkem Vítkovic Janem Světlíkem a podnikatelem Martinem Ulčákem. "Jeho výsledkem je nabídka zahraničního investora vstoupit 50 procenty do Vítkovic, což je významná kapitálová injekce. Objem této injekce samozřejmě neprozradím, protože je předmětem obchodního tajemství až do doby, než bude dohoda uzavřena," řekl Zeman.

Světlíkova strojírenská skupina Vítkovice Machinery Group čítá více než 20 firem, které mají dohromady téměř 4000 zaměstnanců. Loni se ale čtyři z firem dostaly do finančních potíží a skončily v úpadku

O Ulčákovi se hovoří jako o Světlíkově obchodním partnerovi a spojenci. Letos od Světlíka koupil dceřinou společnost Vítkovic Hutní montáže.