Praha - Předsedou nově vznikajícího Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran jmenoval prezident Miloš Zeman bývalého náměstka šéfa Státního pozemkového úřadu Vojtěcha Weise. Na dnešní tiskové konferenci o tom informoval Zemanův mluvčí Jiří Ovčáček. Weise do čela úřadu navrhla Poslanecká sněmovna, druhým kandidátem byl nominant Senátu politolog Jan Outlý. Zemanovu volbu musí ještě podpisem stvrdit premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD).

S úřadem se sídlem v Brně počítá novela zákona o politických stranách, která je účinná od letošního září. Provádět kontroly, udělovat sankce, přijímat podněty a vést šetření může úřad od začátku příštího roku. Hlavní agenda v podobě posuzování výročních finančních zpráv připadne úřadu v dubnu 2018, do kdy musí politické strany a hnutí předložit zprávy za předchozí rok.

Weise do čela úřadu navrhla ČSSD. Ve Sněmovně byl jediným adeptem. V tajné volbě získal od poslanců 97 hlasů, potřeboval jich 79. Předsedu úřadu jmenuje prezident na šest let. Do funkce by měl Weis nastoupit 1. ledna.

Předsedu doplní ještě čtyři členové úřadu, které hlava státu vybírá z kandidátů Senátu. Tomu je navrhuje prezident Nejvyššího kontrolního úřadu, Sněmovna a jednotliví senátoři. Horní komora rozhodne o kandidátech až na schůzi, která začne 18. ledna.