Praha - Koláčky napečené první dámou Ivanou Zemanovou a lánskými kuchařkami a možná přítomnost dcery Kateřiny doprovodí čtvrteční inauguraci prezidenta Miloše Zemana. Prezidentský slib složí ve Vladislavském sále dvě hodiny po poledni do rukou předsedy Senátu Milana Štěcha (ČSSD). Vojáci poté tradičně z Petřína během státní hymny vypálí 21 čestných dělových salv. Inauguraci Zeman ukončí pokloněním se ostatkům svatého Václava ve svatovítské katedrále a setkáním s hosty ve Španělském sále. ČTK to dnes řekl ředitel hradního protokolu Vladimír Kruliš.

Limuzína přiveze staronového prezidenta před Starý královský palác deset minut před začátkem ceremonie. Zeman poté přejde do předsálí Vladislavského sálu. Slavnostní ceremoniál bude zahájen příchodem historických bojových praporů, prezidentské standarty a státní vlajky, přineseny také budou výtisky současné Ústavy a československé Ústavy z roku 1920. Za zvuků fanfáry Valentina Haussmanna přijde do sálu Zeman se svou manželkou a posadí se do první řady.

Předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček (ANO) poté zahájí společnou schůzi poslanců a senátorů a oznámí, že jediným jejím bodem je složení slibu nově zvoleného prezidenta. Zemana poté vyzve, aby přišel před shromážděné zákonodárce, ústavní činitele a další hosty. S rukou položenou na výtisku Ústavy prezident pronese slib a podáním ruky předsedovi Senátu Štěchovi a podpisem u stolu používaném prvním československým prezidentem Tomášem Garriguem Masarykem ho stvrdí.

Následovat bude státní hymna, během které dělostřelci z pražského Petřína vypálí 21 čestných salv ze speciálně upravených děl. Vojáci je na Petřín přivezou ve čtvrtek, řekl ČTK velitel Posádkového velitelství Praha Milan Virt. Podle Tomáše Hlavačky z pražské vojenské posádky není původ zvyku, kdy je při slavnostech vystřeleno 21 salv, zcela jasný. Zřejmě tkví v námořních zvyklostech, kdy lodě připlouvající do přístavu na znamení mírových úmyslů vypálily ze svých děl sedm ran. "Na každý tento lodní výstřel bylo odpovídáno třemi výstřely z pobřežních děl," řekl Hlavačka. Již v 18. století britské královské námořnictvo střílelo 21 ran u příležitosti předepsaných výročí.

Po doznění hymny Vondráček vyzve prezidenta, aby pronesl svůj první projev ve druhém funkčním období. Po projevu se Zeman znovu posadí na své místo vedle své ženy, předseda Sněmovny ukončí schůzi a ze sálu bude odnesena státní vlajka a prezidentská standarta. Prezidentský pár ze sálu odejde za zvuků fanfáry z Libuše.

Zeman poté společně s manželkou přejde přes třetí nádvoří do Zlaté brány katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Cestou se pozdraví s diváky a návštěvníky Hradu. V katedrále se prezident s chotí pokloní ostatkům sv. Václava a společně položí na oltář k lebce knížete květinu. Podle Kruliše by kromě manželky Zemana mohla doprovodit i jeho dcera Kateřina. Zda do Prahy stihne na slavnost přiletět, bude záležet na jejích studijních a pracovních povinnostech, dodal Kruliš.

Posledním bodem Zemanova inauguračního programu bude setkání s hosty na "číši vína" ve Španělském sále.

Slavnostní ceremonii budou moci lidé sledovat na Hradčanském náměstí na velkoplošné obrazovce. Pro zahřátí jim bude podáván podle Kruliše horký čaj. Ochutnat také budou moct koláčky, které chce ve středu společně s lánskými kuchaři upéct první dáma. Stejné občerstvení bude podáváno i na třetím hradním nádvoří, kam bude přenášen zvuk z ceremoniálu. "Přijít může kdokoli. Diváků se na třetí nádvoří vejde mnohem více než při minulé inauguraci," řekl Kruliš. Lidé podle něj budou muset projít standardní bezpečnostní kontrolou, která je při vstupu do Hradu i v jiné dny.

Proti minulé inauguraci Hrad vypustil několik bodů. Konat se například nebude vojenská přehlídka, Zeman také nebude pokládat květiny u sochy prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Jeho památku si připomene položením věnce už ve středu v Lánech u jeho hrobu, tedy na výročí narození Masaryka.