Praha - Prezident Miloš Zeman vystoupí na Valném shromáždění OSN v New Yorku mezi prvními řečníky. Během své návštěvy New Yorku má naplánováno několik bilaterálních schůzek a setká se i s českými krajany. ČTK to dnes řekl ředitel zahraničního odboru Pražského hradu Rudolf Jindrák. Dá se očekávat, že český prezident bude v OSN mluvit o boji proti terorismu.

Do Spojených států Zeman odletí v neděli 17. září. Druhý den v New Yorku převezme ocenění od amerického židovského fondu Gershon Jacobson Jewish Continuity Foundation (GJCF). Oceněn bude v rámci galavečera pořádaného listem The Algemeiner. Fond pojmenovaný po zakladateli týdeníku psaného v jazyce jidiš The Algemeiner Gershonu Jacobsonovi uděluje ceny osobnostem hájícím zájmy Židů. Zemana list zařadil již v roce 2015 mezi stovku vlivných osobností, když ocenil jeho dlouhodobou podporu Izraeli. Židovský list udělí své výroční ceny již počtvrté. Před dvěma lety byl mezi oceněnými také tehdejší realitní magnát a současný prezident USA Donald Trump.

V úterý Zeman promluví na Valném shromáždění OSN. "Prezident bude vystupovat na devátém místě, první jako tradičně začíná brazilský prezident," řekl Jindrák. Poté bude mít projev americký prezident Donald Trump. S ním by se měl Zeman podle Jindráka setkat při společenských událostech nejméně dvakrát, například v úterý při slavnostní večeři.

Jindrák poznamenal, že o bilaterální schůzku s americkým prezidentem Pražský hrad v souvislosti s nadcházející cestou neusiloval, protože se na zasedání OSN sjíždějí desítky hlav států a program amerického prezidenta je tak velmi plný. "Nechtěli jsme, aby tam byla regulérní bilaterálka, která by se odbyla za deset minut a nesplnila svůj účel," řekl Jindrák.

Podle dřívějšího vyjádření Hradu se měl Zeman setkat s Trumpem letos v dubnu, schůzka se ale neuskutečnila. Na nový termín zatím český prezident stále čeká. Server Seznam Zprávy dnes uvedl, že v Zemanově nemilosti se kvůli tomu ocitl český velvyslanec v USA Hynek Kmoníček. Dokládají to podle něj prezidentova slova při nedávném přijetí českých ambasadorů na Pražském hradě. Zeman řekl, že by se někteří velvyslanci měli věnovat více práci než své medializaci, což měla být údajně narážka právě na Kmoníčka. Podle serveru si prezident vymínil, aby Kmoníček nebyl v USA v jeho delegaci.

Hrad domlouvá pro Zemana během návštěvy New Yorku několik bilaterálních schůzek, jména protějšků nechtěl zatím Jindrák oznámit, protože setkání ještě nejsou definitivně potvrzena. Zájem mají třeba o setkání s předsedou Valného shromáždění, kterým je od května slovenský ministr zahraničí Miroslav Lajčák. Ve středu se český prezident v New Yorku setká s českými krajany.