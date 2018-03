Praha - Miloš Zeman složil dnes odpoledne prezidentský slib, čímž zahájil své druhé pětileté funkční období. V inauguračním projevu ostře a obsáhle zaútočil na podnikatele Zdeňka Bakalu, média patřící do jeho vydavatelského domu, či na Českou televizi. Někteří politici, zejména z TOP 09, ODS i KDU-ČSL opustili při této pasáži projevu sál. Zeman byl zvolen prezidentem na konci ledna, když ve druhém kole přímé volby porazil bývalého předsedu Akademie věd Jiřího Drahoše.

Zeman na Pražský hrad přijel limuzínou ve společnosti manželky Ivany a dcery Kateřiny. Obě ho doprovodily společně s kancléřem Vratislavem Mynářem i při příchodu do Vladislavského sálu. Slib poté složil s dlaní položenou na ústavu do rukou předsedy Senátu Milana Štěcha (ČSSD). Krátce po přísaze zahřmělo z nedalekého Petřína 21 dělových salv, v sále zněla česká hymna.

Následoval více než půlhodinový projev. Zeman ho rozdělil do dvou částí, v první hodnotil své dosavadní působení. Zdůraznil, že se během uplynulých pěti let setkával s občany při cestách do krajů, zmínil třeba, že plnil své povinnosti při doplňování Ústavního soudu nebo vedení České národní banky. Ve druhé mluvil o příštích pěti letech. Uvedl, že plánuje podporovat aktivní občanství včetně přímé demokracie.

Zeman v projevu Bakalu obvinil z rozsáhlé hospodářské kriminality v OKD, označil ho za velkou skvrnu. Dokud podle Zemana kauza nebude vyřešena, nelze tvrdit, že v České republice je ekonomická kriminalita minulostí. Prezident poté kritizoval i vybraná média patřící do Bakalova vydavatelství Economia a veřejnoprávní Českou televizi.

Někteří politici, zejména z TOP 09 a ODS, opustili při inauguračním projevu sál. Jako první odešla bývalá předsedkyně Sněmovny Miroslava Němcová (ODS). Následně sál opustili například špičky TOP 09 Jiří Pospíšil, Miroslav Kalousek a Karel Schwarzenberg někteří lidovci včetně místopředsedy KDU-ČSL Mariana Jurečky. Odešel také senátor Václav Chaloupek z klubu Starostů. Za projev následně Zemana ostře kritizovali.

Letošní ceremoniál oproti předchozímu doznal několika změn a pro prezidenta, který má kvůli nemoci potíže s chůzí, byl méně náročný. Tehdy Zeman přijel ke vstupu na Pražský hrad, letos ho limuzína přivezla přímo ke Starému královskému paláci. Před pěti lety Zeman poté do Vladislavského sálu přišel sám, tentokrát ho držela za ruku první dáma, za nimi šla jeho dcera s kancléřem Vratislavem Mynářem. Letos se nekonala vojenská přehlídka, která před pěti lety následovala po složení prezidentského slibu na třetím hradním nádvoří. Zeman se také dnes neukloní u sochy prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Jeho památku uctil již ve středu v Lánech.

Inauguraci lidé sledovali na třetím hradním nádvoří a na Hradčanském náměstí. Po skončení inaugurace Zeman s manželkou a dcerou přešel do svatovítské katedrály, aby se poklonil ostatkům svatého Václava. Cestou pozdravil příznivce.

Zeman se po inauguraci v katedrále poklonil ostatkům sv. Václava

Prezident Miloš Zeman se po inauguraci společně s manželkou Ivanou a dcerou Kateřinou poklonili v katedrále sv. Víta ostatkům svatého Václava. K lebce světce umístěné na oltáři Zemanova dcera za prezidenta a první dámu položila květiny. Staronovému prezidentovi během obřadu požehnal kardinál Dominik Duka.

Zeman do katedrály přešel přes třetí nádvoří, kde na něj čekali příznivci i odpůrci, kteří ho vítali potleskem či na něj mávali protestními plakáty, na kterých měli napsané kritické vzkazy.

Obřad v katedrále zahájil Duka. Připomněl osobnost svatého Václava. Zemanovi požehnal a požádal ho, aby dodržoval právní stát. Poté společně odříkali otčenáš a následně zazněl svatováclavský chorál. Místo prezidenta na oltář položila tři květiny prezidentova dcera Kateřina.

Zemana a jeho rodinu od katedrály odvezla limuzína. Posledním bodem jeho dnešního inauguračního programu je setkání s hosty ve Španělském sále při číši vína.