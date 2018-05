Praha - Prezident Miloš Zeman se dnes zúčastnil oslav konce druhé světové války na ruském velvyslanectví. Jako už několikrát v minulosti, přednesl na banketu projev v ruštině. Den vítězství si na ambasádě připomněli také další čeští politici včetně Zemanova předchůdce Václava Klause. Prezident přirovnal rasovou nenávist, která byla motivem druhé světové války, k náboženské nenávisti, s níž je podle něj nutné bojovat dnes. Ocenil také dobré česko-ruské vztahy, které však mají i stinné kapitoly. Zeman zmínil okupaci Československa sovětskými vojsky v roce 1968 a nazval ji zločinem.

"Druhá světová válka byla válka rasové nenávisti. Cílem fašistického Německa bylo fyzicky zlikvidovat zaprvé všechny Židy, za druhé všechny Slovany - Poláky, Rusy, Srby a tak dále a tak dále. A nyní máme co do činění s jiným druhem boje. Je to náboženská nenávist, která je stará a snaží se zlikvidovat všechny nevěřící," uvedl prezident. "Tato nenávist nás musí spojovat v boji proti islámskému fundamentalismu a islámskému terorismu," dodal Zeman.

Český prezident, který platí za zastánce dobrých vztahů s Ruskem, připomněl i okupaci Československa v roce 1968. "Samozřejmě byly špatné události. Byla studená válka. Byl šedesátý osmý rok a samozřejmě to byla velká, nesmírná chyba. A je třeba tuto chybu, ba zločin, přiznat, protože jestliže to přiznáme, pak to také odstraníme," řekl Zeman.

V této souvislosti zmínil, že se s Putinem dohodl, že začátkem června začne první zasedání česko-ruského diskusního fóra. "Plně doufám, že v rámci tohoto fóra se nám také podaří otevřít archivy týkající se právě šedesátého osmého roku."

Ruský velvyslanec Alexandr Zmejevskij prohlásil, že společné vítězství nad nacismem bude vždy spojovat ruský a český národ a poděkoval všem, kdo v České republice věnují péči památkám na rudoarmějce, kteří padli v boji za svobodu Československa.

Zmejevksij hovořil také o aktuálním vztahu Česka a Ruska. Je podle něj založen na pragmatismu a respektu. I v ekonomické oblasti podle něj navzdory stále platným protiruským sankcím nastává oživení.

Zeman připomněl, že on a další čeští představitelé se veřejně vyslovili proti ekonomickým sankcím vůči Rusku. "Protože sankce ničemu nepomáhají, jen brzdí hospodářskou výměnu. A toto veřejné vystoupení bych chtěl také přeměnit v iniciativu České republiky v rámci Evropské unie," řekl.

Z českých politiků se na banket dostavili vedle Klause také zástupci komunistické strany - její předseda Vojtěch Filip nebo bývalý místopředseda Josef Skála. Na ambasádu přišel také předseda SPD Tomio Okamura. Sněmovnu reprezentoval její předseda Radek Vondráček (ANO).

Mezi hosty recepce byl rovněž bývalý ministr průmyslu a obchodu z ČSSD Jan Mládek nebo bývalý předseda vlády Petr Nečas. Jak je zvykem, akce se zúčastnilo také mnoho diplomatů, například americký velvyslanec Stephen King. Pozvání přijali také váleční veteráni a pamětníci.

V úterý, kdy se konec války a kapitulace nacistického Německa slavil v České republice, se Zeman zúčastnil pietního aktu na Vítkově. Na Pražském hradě pak jmenoval šest nových generálů. Loni prezident ceremoniál na Vítkově i ruskou recepci vynechal.

Prezident Zeman se oslav konce druhé světové války na ruské ambasádě účastnil i v předchozích letech. Když byl na banketu před pěti lety poprvé v roli prezidenta, měl několik hodin poté viditelné problémy s chůzí při slavnostním odemykání komory s korunovačními klenoty v katedrále sv. Víta. Média kvůli tomu spekulovala o jeho opilosti, Hrad prezidentovu indispozici vysvětlil tím, že měl virózu.

Následující dva roky český prezident recepci vynechal a znovu na ní vystoupil před dvěma lety. Ve svém projevu, který stejně jako dnes pronesl rusky, tehdy vyzval ke spojení sil proti terorismu.

Den vítězství se v Rusku slaví 9. května, tedy o den později než na Západě. Sovětská armáda nesla hlavní zátěž bojů proti nacistickému Německu a jeho spojencům a osvobodila většinu území Československa, kde padlo na 140.000 sovětských vojáků.