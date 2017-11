Praha - Prezident Miloš Zeman se během své návštěvy Ruska setká příští týden s bývalým sovětským prezidentem Michailem Gorbačovem. V Moskvě bude jednat také s ruským premiérem Dmitrijem Medveděvem, řekl na tiskové konferenci Zemanův mluvčí Jiří Ovčáček. Pražský hrad už dříve oznámil, že Zeman svou návštěvu Rudka zahájí v Soči schůzkou s ruským prezidentem Vladimirem Putinem.

Zeman se v Rusku zúčastní také dvou podnikatelských fór. Jedno se uskuteční v Moskvě, druhé v Jekatěrinburgu. Podle Svazu průmyslu a dopravy doprovodí prezidenta na cestě do Ruska zástupci více než 120 českých firem, bude to největší podnikatelská delegace za 25 let.

Obchod s Ruskem omezují sankce, které na tuto zemi uvalily Evropská unie a USA kvůli anexi Krymu a postoji k bojům na východě Ukrajiny. Zeman se opakovaně proti sankcím vyslovil, nemají podle něj smysl.

Zeman se v Moskvě zúčastní také slavnostního otevření výstavy Poklady Pražského hradu.