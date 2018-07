Hodonín - Prezidenti České republiky a Slovenska, Miloš Zeman a Andrej Kiska dnes společnou jízdou historickým vlakem z Hodonína do slovenských Topoľčianek připomněli vznik společného státu před 100 lety. Zeman v Topoľčiankách oznámil, že v říjnu vyznamená trojnásobného předválečného československého premiéra Antonína Švehlu. Jízda z rodiště prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka k zámku v jihoslovenské obci, který byl letním Masarykovým sídlem, byla součástí vzpomínkových akcí ke 100. výročí vzniku republiky.

V rámci oslav vzniku ČSR Zeman pozval Kisku do Prahy na 28. října, naopak o dva dny později by český prezident měl navštívit Slovensko, které si v tento den připomene 100 let od podpisu Martinské deklarace. V ní zástupci Slovenska vyhlásili pro slovenský národ právo na sebeurčení a nezávislost a přihlásili se ke vzniku samostatného státu Čechů a Slováků.

Český a slovenský prezident se vydali vlakem do Topoľčianek přesně 95 let poté, co tam Masaryk přijel poprvé. V Topoľčiankách například vznikaly Hovory s T. G. M. spisovatele Karla Čapka. V Hodoníně před jízdou položili květiny u obnovovaného Masarykova pomníku. Památník byl rozebrán za nacistické okupace, po únoru 1948 i po sovětské okupaci v roce 1968.

Pro cestu byl sestaven speciální vlak tažený lokomotivou zvanou zelený anton. Šlo o první rychlíkovou lokomotivu československé výroby s označením 486.0. Škodovy závody vyrobily ve 30. letech minulého století devět kusů. Za lokomotivou byl mimo jiné zařazen pro prezidenty salonní vůz z roku 1930, který vyrobila Ringhofferova továrna v Praze k Masarykovým 80. narozeninám. Dále jel vůz vyrobený v 60. letech, kterým později jezdíval další z prezidentů Gustáv Husák. Vlak doplňovala i postrková motorová lokomotiva zvaná bardotka.

Prezidenti si nevšední cestu pochvalovali a vedle světlých momentů společné historie připomněli i temnější. "Nejsmutnější bylo rozdělení a existence Slovenského státu," řekl Kiska. Připomenul, stejně jako Zeman těžké okamžiky společné historie po roce 1948 a po roce 1968.

"Prožili jsme toho spoustu a hodně a neznám dva státy, které by měly na světě tak blízko," dodal. Zeman zopakoval, že je zastáncem první republiky. "Neustále ji dávám za příklad," uvedl. Podle Kisky to byla doba plná naděje a optimismu z budování nového státu a demokracie.

Na nádraží v Topoľčiankách, kam již osobní vlaky nejezdí, vítaly prezidenty desítky lidí. Kočár pak prezidenty převezl do zámku, na jehož nádvoří se konal uvítací obřad se státními hymnami.

Zeman po schůzce s Kiskou oznámil, že při příležitosti 100. výročí vzniku Československa (ČSR) vyznamená někdejšího československého premiéra Antonína Švehlu (1873-1933). "Náš milovaný Senát a neméně milovaná Poslanecká sněmovna čistě z roztržitosti Antonína Švehlu mezi svůj návrh na vyznamenání nedaly, ale naštěstí se objevil mezi návrhy od veřejnosti," prohlásil český prezident.

Jeho slovenský protějšek zase ocenil Masaryka i dalšího ze zakladatelů Československa Milana Rastislava Štefánika. "Můžeme poděkovat zakladatelům Československa za to, co v daném období udělali. To období nebylo jednoduché," řekl Kiska na společné tiskové konferenci.

Prezidenti se také dohodli, že Kiska se příští rok na jaře přijede rozloučit do zámku v Lánech. Slovenský prezident už dřív oznámil, že příští rok nebude usilovat o znovuzvolení. Tehdy naznačil, že veřejný prostor zcela opustit neplánuje, detaily ale ani dnes neprozradil.