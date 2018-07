Hodonín - Český prezident Miloš Zeman se slovenským protějškem Andrejem Kiskou dnes společně pojedou vlakem z Hodonína do Topoľčianek. Cesta má několik symbolických rovin. V Hodoníně položí květiny k památníku tamějšího rodáka T. G. Masaryka, prvního československého prezidenta. A do slovenského městečka v Nitranském kraji pojedou přesně 95 let poté, co tam Masaryk přijel poprvé. Topoľčianky pak byly řadu let jeho oblíbeným letním sídlem. Zároveň společnou jízdou oslaví letošní stoleté výročí vzniku Československa.

Vlak má táhnout parní lokomotiva a pro prezidenty v něm bude zařazený salonní vůz z roku 1930, který vyrobila Ringhofferova továrna v Praze v roce 1930 pro Masaryka. Vzhledem k tomu, že komunistický režim cíleně odstraňoval vše, co s Masarykem souviselo, měl zaniknout i vagon. Pouze díky dnes již zesnulému Jiřímu Sedláčkovi přežil vagon do roku 1989 ukrytý před zraky mocných v železničních opravnách v Českých Velenicích. Poté mohl být postupně opraven a dnes je v majetku Českých drah.

Jak bude vypadat přesné složení vlaku, protokoly českého ani slovenského prezidenta neprozradily. Z Hodonína vyjede v 11:55 a podle informací ČTK má jet z Hodonína do Holíče, dále do Kútů a Bratislavy. Ve Sládkovičově bude technická přestávka a dále pojede přes Šurany a Zlaté Moravce do Topoľčianek. Zde má podle programu být v 15:55, odtud prezidenti odjedou na zhruba půl kilometru vzdálený zámek, kde jejich setkání skončí.

V Topoľčiankách vznikaly mimo jiné Čapkovy Rozhovory s T. G. M. Od roku 1957 spravovalo zámek Revoluční odborové hnutí a sloužil k výběrové rekreaci. Dnes jsou některé místnosti uvedeny do stavu, v jakém je používal Masaryk a jsou přístupné veřejnosti.