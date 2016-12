Praha - Prezident Miloš Zeman přijal s pohnutím zprávu o pádu ruského letadla s pěveckým sborem Alexandrovců na palubě, k jehož ctitelům patří. Uvedl to v kondolenci pro ruského prezidenta Vladimira Putina. Za lidskou tragédii označil neštěstí premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD), lítost vyjádřili zpěváci Karel Gott a Helena Vondráčková, kteří s Alexandrovovým armádním souborem písní a tanců vystupovali. Letoun ruského ministerstva obrany se zřítil do Černého moře u Soči, na vystoupení do Sýrie jím cestovalo 64 členů souboru. Květnové turné Alexandrovců v Česku zrušeno nebude, uvedli pořadatelé.

"S hlubokým pohnutím jsem přijal zprávy o dnešní havárii armádního letadla u Soči, která si vyžádala mnoho nevinných lidských životů. Tragédie je o to smutnější, že postihla jeden z nejvýznamnějších ruských uměleckých souborů, k jehož velkým ctitelům sám patřím," uvedl Zeman v kondolenci, jejíž text ČTK poskytl prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček.

Jménem České republiky i svým vyjádřil Zeman soustrast rodinám a blízkým obětí neštěstí, ruskému národu i všem milovníkům kultury na celém světě. Obdobný text v ruštině dříve Ovčáček zveřejnil na twitteru. Pod záštitou Zemana se loni uskutečnila česká část turné Alexandrovců k 70. výročí osvobození a ukončení druhé světové války.

Premiér Sobotka leteckou havárii označil za velkou lidskou tragédii. "Vyjadřuji velkou lítost nad oběťmi havárie ruského letadla,ve kterém cestoval také legendární soubor Alexandrovců," napsal na twitteru.

Ministr kultury Daniel Herman (KDU-ČSL) na twitteru vyslovil soustrast s oběťmi leteckého neštěstí. "Je to tragédie. Poselství o pokoji lidem dobré vůle bychom ale přeslechnout neměli," uvedl. Rodinám a lidem, kteří měli Alexandrovce rádi, vyjádřil soustrast předseda KSČM Vojtěch Filip. "Rozdávali dlouhá léta radost při svých koncertech. Alexandrovci, soubor, který nemá obdoby, dnes zažívá chvíle smutku," uvedl.

Gotta zpráva o pádu letadla s Alexandrovci hluboce zasáhla, sdělila ČTK zpěvákova mluvčí Aneta Stolzová. "Vzpomínku na společná vystoupení by si rád uchoval ve své mysli," dodala.

"Je to šokující zpráva, která mi ve sváteční ráno zasadila hlubokou ránu do srdce," uvedla Vondráčková. Se souborem měla v příštím roce vystupovat na turné po Slovensku. "Zatím si netroufám odhadovat, jak to celé dopadne. Je mi to moc líto, v myšlenkách jsem s pozůstalými," dodala.

Ruský letoun Tu-154 se zřítil do Černého moře s 92 lidmi na palubě, Alexandrovce přepravoval na vystoupení pro ruské vojáky nasazené v syrské občanské válce. Z moře zatím záchranáři vylovili několik mrtvých, nikoho živého nenašli. Putin kondoloval pozůstalým a na pondělí 26. prosince vyhlásil státní smutek.

Jeden ze zpěváků souboru uvedl, že na palubě zříceného letounu byli takřka všichni členové pěvecké části Alexandrovova souboru s výjimkou tří sólistů.

Soubor měl podle agentury TASS 186 členů, včetně devíti sólistů a 64 zpěváků v mužském sboru, 38 členů orchestru a 35 tanečníků a tanečnic. Turné Alexandrovců v Česku příští rok v květnu podle pořadatelské agentury Sick Art bude, vstupenky jsou platné. "V první polovině roku mají naplánováno 75 koncertů. Turné se nezruší, ale nevylučuje se, že se některé termíny neposunou," uvedl manažer souboru pro střední Evropu Rudolf Héger. Informace o turné lidé najdou na sociálních sítích a webu.

Z českých umělců s Alexandrovci jako hosté vedle Gotta a Vondráčkové vystupovali Lucie Bílá, Petr Kolář, Petra Janů, Aleš Brichta, Bára Basiková či houslový virtuos Pavel Šporcl.