Praha - Prezident Miloš Zeman v pátek odpoledne na tiskové konferenci na závěr své návštěvy středních Čech oznámí termín parlamentních voleb. Řekl to na úvod své třídenní návštěvy kraje. Dodal, že chce, aby strany a hnutí, které si plánují billboardy a další formy volební kampaně, věděly, s jakým termínem mohou počítat. Zeman na setkání s krajskými zastupiteli také kritizoval nárůst počtu úředníků, řešení by prezident viděl ve zmrazení jejich platů.

"Pokládám to za poctivou hru, mohl bych je se zlomyslností sobě vlastní napínat až do posledního termínu, ale neudělám to a oznámím to v pátek," uvedl Zeman.

Video: Prezident Zeman zahájil návštěvu Středočeského kraje 05.04.2017, 14:05, autor: khj/hbv, zdroj: ČTK/Středočeský

Hlava státu musí volby vyhlásit nejpozději 90 dnů před jejich konáním. Ústava stanoví, že se parlamentní volby musejí konat 30 dnů před skončením čtyřletého volebního období, tedy v případě současné Sněmovny před 26. říjnem. Vzhledem k tomu, že volebními dny jsou pátek a sobota, tak nejzazší termín voleb připadá na předposlední říjnový víkend. Nejdříve by mohly být o posledním zářijovém víkendu.

Termín voleb, tehdy krajských a do třetiny Senátu, Zeman oznámil i závěrem své loňské návštěvy středních Čech. Vzápětí se ale ukázalo, že termín nebyl podle zákona možný, a prezident ho ještě změnil.

Zeman je na prezidentské návštěvě středních Čech počtvrté, od jeho poslední cesty po regionu před rokem se vyměnilo vedení kraje. Krajskou vládu ČSSD a KSČM vystřídala koalice ANO, STAN, ODS a tří nezařazených zastupitelů a někdejšího hejtmana Miloše Peteru (ČSSD) nahradila Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO). Zeman jí dnes poblahopřál ke zvolení.

"Projevila jste výraznou odvahu, a to i vůči vašemu stranickému šéfovi, a to by se mělo honorovat zlatou medailí za kuráž," řekl Zeman v narážce na někdejší postoj předsedy ANO Andreje Babiše vůči hejtmanským ambicím Pokorné Jermanové. Babiš v minulosti uvedl, že hnutí nepotřebuje hejtmany za každou cenu, ale je podstatné, aby mělo vliv na hospodaření krajů.

Spolu s Pokornou Jermanovou dnes v pražském sídle krajského úřadu prezidentský pár přivítal také její manžel. Hejtmanka Zemanovi darovala koš s regionálními potravinami, prezident jí přivezl "prezidentskou edici" slivovice nebo sušené houby z lánské obory.

Zeman kritizoval nárůst počtu úředníků, zmrazil by jim mzdy

Zeman při návštěvě Středočeského kraje kritizoval nárůst počtu úředníků. Za 15 let se podle něj jejich počet zdvojnásobil. Řešení by viděl ve zmrazení jejich platů.

"Samozřejmě jsem zastáncem snížení počtu úředníků, ale myslím si, že jediná cesta je zmrazit mzdové fondy v této oblasti," řekl Zeman na úvod návštěvy středních Čech při debatě s krajskými zastupiteli. Úředníkům by se podle něj mělo říct, že jestli chtějí, aby jim rostl mzdy, musejí se smířit s tím, že jich bude míň.

Prezident upozornil, že v Česku je nyní 150.000 úředníků. Do toho nejsou zahrnuti ostatní státní zaměstnanci jako hasiči, policisté, učitelé nebo zdravotníci. Když v roce 2002 opouštěl funkci premiéra, bylo úředníků 80.000, podotkl.

"Dvojnásobný nárůst za 15 let mně připadá jako nepřiměřený, zvláště když děláme informatizaci státní správy, když doufáme, že počítače nahradí alespoň rutinní úředníky a podobně," uvedl Zeman.

Podle něj je třeba hledat cesty, jak zabránit tomu, aby úředníci "buzerovali" například starosty tím, že jim budou zbytečně posílat jednu kontrolu za druhou nebo si vymýšleli formuláře, jen aby ospravedlnili svou existenci.