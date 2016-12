Praha - Prezident Miloš Zeman popřál lidem pro příští rok nebezpečný život plný rizik, bitev a vítězství. Řekl to Frekvenci 1. Popřát zdraví, štěstí a dlouhá léta by podle prezidenta bylo "trochu málo a byla by to hezká fráze".

"Víte, co bych vám, milí posluchači, popřál? Nebezpečný život. Život plný rizik, plný bitev a pozor, teď přijde to nejdůležitější, plný vítězství. Protože když nevedete žádné bitvy, tak nemůžete vyhrát. Přeji vám úspěch," řekl prezident.

Dodal, že Nový rok přivítá v Lánech, kde 2. ledna přijme premiéra Bohuslava Sobotku (ČSSD).