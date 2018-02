Praha - Prezident Miloš Zeman dnes odsoudil vraždu slovenského novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky. Vyjádřil naději, že pachatel bude dopaden. Na twitteru to uvedl prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček. Čeští politici včetně premiéra v demisi Andreje Babiše (ANO) vraždu odsoudili již v pondělí, kdy se informace objevila v médiích, Hrad ale odmítl případ komentovat. Šok a zděšení nad smrtí kolegy v pondělí vyjádřili i čeští novináři a přední politici Evropské unie. Památku novináře v pondělí večer uctily i stovky lidí v Praze a Brně.

Miloš Zeman se o novinářích často vyjadřuje nelichotivě. Pozornost vzbudila například loni v Pekingu jeho poznámka týkající se značného počtu přítomných novinářů v místnosti. Český prezident vyjádřil názor, že je v sále mnoho žurnalistů a bylo by prý dobré je "likvidovat", na což ruský prezident Vladimir Putin diplomaticky reagoval: "Není třeba likvidovat, ale snížit jejich počet, to ano." Tento Zemanův výrok v pondělí připomněl například místopředseda KDU-ČSL Marián Jurečka na twitteru: "Vtipkování Zemana s Putinem, že novináři by se měli likvidovat, dnes vidíme bohužel v praxi, když byl na Slovensku zavražděn investigativní reportér Ján Kuciak a jeho partnerka."

Ovčáček v pondělí na twitteru jen uvedl, že někteří politici a aktivisté zneužívají děsivou vraždu k politickému boji, jiné vyjádření ke Kuciakově úmrtí neposkytl.

Sedmadvacetiletého investigativního novináře Jána Kuciaka zastřelil neznámý pachatel podle policie s největší pravděpodobností kvůli jeho práci. Kuciak se jako reportér zpravodajského portálu Aktuality.sk věnoval hlavně podezřením z daňových podvodů, které se týkaly i lidí označovaných za blízké vládní straně Směr-sociální demokracie premiéra Roberta Fica. Psal také o kontroverzním podnikateli Mariánu Kočnerovi, který ho prý zastrašoval.

V posledním období se Kuciak věnoval působení lidí blízkých italské mafii 'Ndrangheta na Slovensku a jejich vztahy s nynější Ficovou asistentkou Máriou Troškovou, napsal dnes list Sme. V pondělí jiný investigativní novinář Tom Nicholson hovořil o tom, že si s Kuciakem psal o podezřeních ohledně zneužívání peněz z evropských fondů pravděpodobně italskou mafií na východním Slovensku.