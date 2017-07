Heřmanov (Žďársko) - Prezident Miloš Zeman dnes na závěr své návštěvy Kraje Vysočina navrhl, aby v bývalém uranovém dolu v Dolní Rožínce vzniklo úložiště vyhořelého paliva z českých jaderných elektráren. Vysočinský hejtman Jiří Běhounek (za ČSSD) prezidentův názor respektuje, rozhodnutí o umístění úložiště by ale ponechal na odbornících. Není si jist, zda by uložení vyhořelého paliva v dole bylo technicky možné.

Zeman, který ve čtvrtek navštívil jadernou elektrárnu Dukovany, dnes na tiskové konferenci prohlásil, že se na Vysočině setkává s příznivým pohledem na jadernou energetiku, lidé mají ale "poněkud distancovaný postoj" k úložišti vyhořelého paliva. "Přitom v Dolní Rožínce je vytěžený uranový důl, který má 25 pater. A když se tvrdí, že vyhořelé palivo je natolik bezpečné, že ani nepotřebuje hlubinné úložiště, tak na území Kraje Vysočina máte Dolní Rožínku a já bych byl velmi rád, kdybyste se dohodli a kdyby to jaderné úložiště bylo právě v této naprosto bezpečné oblasti," řekl prezident.

Běhounek řekl, že názor prezidenta respektuje. O otázce by ale podle něj měli rozhodovat odborníci. "Je tady technická záležitost, která je na zhodnocení odborníků, a to jest, že jaderné úložiště by v určitých lokalitách, kde bylo těženo, bylo obtížné umístit," řekl. Podotkl, že experti prověřují i možné uložení vyhořelého paliva v lokalitách českých jaderných elektráren Dukovany a Temelín.