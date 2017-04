Praha - O stavu zdravotnictví, výhledu jeho financování či o návrhu zákona o eutanazii spolu dnes v Lánech mluvili prezident Miloš Zeman se současným ministrem zdravotnictví Miloslavem Ludvíkem i jeho předchůdcem Svatoplukem Němečkem (oba ČSSD). O poradě hlavy státu s expertním zdravotnickým týmem ČTK informoval prezidentům mluvčí Jiří Ovčáček. Podle Němečka panovala shoda například na odmítnutí možnosti eutanazie v Česku.

"Diskutovali jsme průřezově o celém zdravotnictví, o stavu legislativy a úhradách i o eutanazii. Bylo to konsensuální setkání," řekl ČTK Ludvík.

Podle Němečka schůzka trvala přes tři hodiny. Prezident se zajímal třeba o návrh zákona o důstojné smrti, který připravilo několik poslanců. Sněmovna má projednávání normy v programu své nynější schůze. Vláda předlohu loni odmítla. "Shodli jsme se s prezidentem na negativním postoji k možnosti eutanazie. Existuje paliativní péče, dokážeme pacienty zbavit bolesti. Zavedení možného zabití je mimo pravidla," řekl ČTK bývalý ministr zdravotnictví.

Zeman dlouhodobě prosazuje rozšiřování hospicové péče pro nevyléčitelně nemocné a umírající. Ludvík zmínil pozměňovací návrh k úpravě pravidel, který by se nyní mohl promítnout v dolní komoře do některého z projednávaných zákonů. S hospicovou péčí by měla počítat i úhradová vyhláška na příští rok. Možnost poskytování hospicové pomoci v domácím prostředí testuje i pilotní projekt, který financuje Všeobecná zdravotní pojišťovna. Původně se do něj zapojilo osm hospiců. Letos by se měl rozšířit.

Prezident dostal dnes také informace o opatřeních k řešení nedostatku zdravotních sester. Ve Sněmovně je návrh změn ve vzdělávání. Podle něj by sestry už nemusely mít vysokou školu, stačilo by znovu středoškolské vzdělání. Zemana zajímalo i to, jak by se dalo zabránit zneužívání nemocenské. Podle Němečka by řešením mohlo být spojení zdravotního a nemocenského pojištění. To má nyní na starosti resort práce a jeho správa sociálního zabezpečení. Po případném sloučení pojištění by pacienty na nemocenské i jejich lékaře měly pod dohledem jen zdravotní pojišťovny, dodal Němeček.