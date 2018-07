Praha - Jakákoli obchodní válka podle prezidenta Miloše Zemana přináší ztrátu a neúspěch všem stranám. Poznamenal, že iniciativa k nynější obchodní válce vzešla ze strany Spojených států. Zeman to dnes řekl v rozhovoru s ČTK. Zeman také věří tomu, že Británie a Evropská unie naleznou dohodu, a jejich vyjednávání tak skončí u varianty tzv. měkkého brexitu, který by nevytvořil zásadní překážky ve výměně lidí, kapitálu, zboží či informací mezi oběma subjekty.

USA uvalily cla na hliník a ocel dovážené z některých států včetně Evropské unie a Číny. Postižené země na to reagovaly zavedením cel na některé americké zboží. Americký prezident Donald Trump následně přistoupil k dalším celním opatřením, stejné kroky chystají ostatní.

Zeman uvedl, že je vychován elementárními učebnicemi ekonomie, které nejsou rozděleny na pravicovou a levicovou ekonomii, a které varují před protekcionismem a celní, tedy obchodní válkou. "Historicky prokazují, že vždycky, i když to možná byl krátkodobý zisk, to byla nakonec dlouhodobá ztráta," řekl. "Vychován těmito učebnicemi si říkám, že jakákoli obchodní válka, nejenom mezi Amerikou a Evropskou unií, ale i mezi Amerikou a Čínou, Amerikou a Ruskem, je válka, která je takzvaná lose-lose strategy, to znamená přináší neúspěch a ztrátu všem stranám," dodal prezident.

Podle Zemana je pošetilé v případě obchodní války a takzvaného eskalačního schématu říct, kdo "za to ve svém agregátu nese větší vinu". "Ale lze seriózně říci, kdo to začal. A bohužel se obávám, že, i když jsem před chvílí chválil amerického prezidenta, že v tomto případě ta iniciace vzešla ze strany Spojených států," řekl prezident.

Zeman věří v dohodu na tzv. měkkém brexitu

Prezident Miloš Zeman věří tomu, že Británie a Evropská unie naleznou dohodu, a jejich vyjednávání tak skončí u varianty tzv. měkkého brexitu, který by nevytvořil zásadní překážky ve výměně lidí, kapitálu, zboží či informací mezi oběma subjekty. Zeman to dnes řekl v rozhovoru ČTK. Nedávný odchod britských ministrů pro brexit a zahraničí přičítá právě vládním sporům mezi měkkou a tvrdou variantou brexitu.

Zeman řekl, že za britskými vládními otřesy z minulého týdne vidí spor mezi tzv. tvrdým a měkkým brexitem. "Záleží, jak se dohodnou Evropská unie a britská vláda, sám jako český prezident bych si pochopitelně přál, aby mezi Británií a EU existoval sice kanál La Manche, ale neexistovala nějaká výrazná bariéra, která by zhoršovala vzájemnou situaci," řekl Zeman.

Britský šéf diplomacie Boris Johnson podal demisi kvůli neshodám kolem plánu odchodu země z Evropské unie, který představila premiérka Theresa Mayová. Následoval tak ministra pro brexit Davida Davise a Davisova prvního náměstka Stevea Bakera. Všichni jsou stoupenci takzvaného tvrdého odchodu z EU, tedy bez výrazných kompromisů s Bruselem.

Zeman v měkký brexit doufá, ale také odhaduje, že u něj unie a Británie skončí. "Věřím měkkému brexitu, který nevytvoří nějaké zásadní překážky v těch čtyřech svobodách, ať je to výměna osob, kapitálu, zboží nebo informací," řekl.