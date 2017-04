Praha - Prezident Miloš Zeman chce při své návštěvě Spojených států jednat o problému, který představuje růst terorismu. Novinářům to po dnešní schůzce ústavních činitelů na Pražském hradě řekl ministr zahraničí Lubomír Zaorálek (ČSSD). Prohlásil také, že američtí představitelé se Zemanovou návštěvou počítají, nejasnosti ohledně přesné podoby programu jsou podle něj důsledkem lednové změny administrativy v USA. Ústavní činitelé se dále shodli, že brexit nesmí ohrozit evropský integrační projekt.

"Určitě významný bod (jednání) bude boj proti růstu terorismu a extremismu v současném světě," řekl Zaorálek. Podle něj je boj proti terorismu spojovací prvek programu administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa a české zahraniční politiky. Zaorálek při té příležitosti připomněl, že čeští experti v Iráku cvičí piloty bojových letounů.

Odmítl spekulace o tom, že by ze Zemanovy návštěvy USA mohlo ještě sejít. "Vím, že výměna administrativy není jednoduchá věc a ještě drtivá část není vyměněná. To, že se tam obtížně vyjednávají schůzky, vůbec není věc jen České republiky," prohlásil. Američtí představitelé, včetně ministra zahraničí Rexe Tillersona, podle něj o Zemanově návštěvě vědí a program se připravuje.

Ministr také nevyloučil to, že by se i on mohl stát součástí delegace, která do USA poletí. Stalo by se tak v případě, že by se mu podařilo dohodnout bilaterální setkání s Tillersonem. "Pan prezident o tom ví, že pokud se mi podaří domluvit bilaterální jednání s americkou stranou, tak budu mít zájem se takové schůzky účastnit," řekl Zaorálek. I u dalších členů vlády by podle něj cesta do USA měla smysl, pokud by měli vlastní agendu a bilaterální schůzky se svými protějšky.

O tom, že chce Česko posilovat bilaterální vztahy s USA, informoval po jednání ústavních činitelů i Zemanův mluvčí Jiří Ovčáček. Praha má podle ústavních činitelů zájem na rozvoji ekonomické i obranné spolupráce se Spojenými státy.

Brexit nesmí ohrozit integraci, shodli se lídři na Hradě

Brexit nesmí ohrozit evropský integrační projekt, shodli se dnes čeští ústavní činitelé na Pražském hradě. Podle mluvčího prezidenta Miloše Zemana Jiřího Ovčáčka odmítli koncept vícerychlostní Evropy a zužování diskuse o budoucnosti unie po odchodu Británie jen na některé země.

"V jednáních o vzájemných vztazích bude klíčové zabezpečit práva občanů ČR, kteří legitimně pracují či studují ve Velké Británii, a omezit dopad brexitu na pracovní místa a konkurenceschopnost ČR," uvedl Hrad v tiskové zprávě. Podle ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka (ČSSD) bude prioritou také spravedlivé finanční vyrovnání Británie do rozpočtu EU, ochrana exportu a rozvoj spolupráce v bezpečnostní oblasti. Novinářům po schůzce řekl, že věří v prosazení těchto bodů na summitu, který bude o brexitu jednat 29. dubna.

Účastníci setkání, tedy prezident Miloš Zeman, premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD), šéfové parlamentních komor Jan Hamáček a Milan Štěch (oba ČSSD), ministr obrany Martin Stropnický (ANO) a Zaorálek, podle Hradu ocenili pokrok v zahraniční a bezpečnostní politice EU, zvlášť intenzivní práci na vnější bezpečnosti a obraně.

"Připravenost EU reagovat na vnější bezpečnostní výzvy, včetně účinné ochrany hranic unie a boje s nelegální migrací, považují za zásadní předpoklad udržení důvěryhodnosti evropského projektu pro občany," stojí v tiskové zprávě. Posilování bezpečnostní politiky unie pak podle Hradu současně povede k posílení evropského pilíře Severoatlantické aliance.

Česko nyní definuje jasný mandát pro summit unijních zemí, který bude kvůli brexitu 29. dubna. Londýn 29. března unii formálně oznámil, že Británie zahajuje dvouletý proces, který vyústí v její opuštění EU.