Vápenná (Jesenicko) - Prezident Miloš Zeman by považoval případné předčasné volby do Poslanecké sněmovny za urážku voličů a projev neschopnosti politiků se dohodnout. Novinářům to řekl v závěru své návštěvy Olomouckého kraje. Hlava státu věří, že se předčasným volbám, které by hrozily při nemožnosti sestavení vlády, podaří předejít. Zeman také oznámil, že Andreje Babiše, šéfa hnutí ANO, jež volby vyhrálo, jmenuje premiérem hned po demisi současného předsedy vlády Bohuslava Sobotky (ČSSD).

Zeman minulý týden v televizi Barrandov naznačil, že kabinet hnutí ANO by mohl vládnout, přestože by ve Sněmovně nezískal důvěru. Sklidil za to kritiku politických stran. Rovněž Babiš, kterého Zeman koncem října pověřil jednáním o sestavení vlády, řekl, že si nedokáže představit, aby vláda bez důvěry fungovala čtyři roky. Babiš nyní se zástupci ostatních sněmovních stran jedná o sestavení koaliční vlády, zatím bezvýsledně.

"Prohlásil jsem, že dokud budu prezidentem, žádné předčasné volby nebudou, třebaže mi to ústava v případě neúspěšného třetího pokusu (o sestavení vlády) umožňuje," řekl dnes Zeman. Pevně doufá, že se předčasným volbám ve spolupráci s Babišem podaří zabránit. Považoval by je za projev neschopnosti stran se domluvit a urážku voličů.

Zeman dodal, že se lidí v Olomouckém kraji ptal, zda by předčasné volby uvítali. "Asi tak 99 procent se vyjádřilo proti, což mě samozřejmě posílilo v mém odhodlání předčasným volbám zabránit," uvedl. Zda bude možné sestavit koalici "ochotných", bude prý schopen posoudit, až když příští týden uzavře své schůzky se zástupci stran zvolených do Sněmovny.

Zeman s odkazem na šéfa TOP 09 Miroslava Kalouska poznamenal, že "klaun jménem Kalousek" se chystá provést při ustavující schůzi "své číslo", které se jmenuje obstrukce. Odhadl, že obstrukce mohou trvat několik dnů. Předpokládá, že ustavující schůze by mohla trvat čtyři dny, během nichž bude v Rusku. Poté přijme demisi stávající vlády a okamžitě jmenuje Babiše premiérem. Kalousek navrhoval zablokovat Babišův nástup tím, že by strany neumožnily zvolení předsedy nové Sněmovny. To by znamenalo, že dosluhující vláda nemá komu podat svou demisi.

Úřadující šéf ČSSD Milan Chovanec dnes serveru iDNES.cz řekl, že v Babišově chování spatřuje spíš snahu dovést zemi k dalším volbám. "Myslím, že hnutí ANO směřuje k předčasným volbám a ty debaty o vládě jsou víceméně mlha. Myslím, že cílem jsou předčasné volby za rok a pokusit se získat ještě větší podporu voličů," uvedl ministr vnitra.