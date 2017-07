Praha - Úvahy o referendu k odchodu Česka z Evropské unie jsou podle ministra zahraničních věcí a volebního lídra ČSSD Lubomíra Zaorálka nehorázné. Je to podle něj hazardování s osudem země. Řekl to v dnešních Otázkách Václava Moravce v České televizi. Podle předsedy TOP 09 Miroslava Kalouska jsou občané vystaveni protievropské propagandě a politici by v kampani měli proti této propagandě bojovat.

Prezident Miloš Zeman se již několikrát vyjádřil, že by podpořil referendum o setrvání Česka v unii. Hlasoval by v něm však proti vystoupení. Bývalý prezident Václav Klaus nedávno uvedl, že nastal čas připravovat odchod země z EU. Uvedl to v reakci na krok Evropské komise, která s Českem zahájila řízení kvůli neplnění kvót na imigranty.

"Je to nehorázné proto, protože to je uvažování, které je hazardování s osudem země. Chápete, členství v Evropské unii nám zprostředkovává přístup na obrovský trh, zprostředkovává nám technologie a v podstatě to je naše živobytí. Jestli tohle někdo nechce pochopit, tak já jsem ochoten projet celou zemi a tohle vysvětlovat," prohlásil Zaorálek.

Poukázal na důsledky brexitu jako příklad uvedl mimo jiné zastavení investic, růst inflace nebo pokles reálných příjmů i výsledek nedávných voleb. "Velká Británie je velká země, je to pátá největší ekonomika světa. A takhle to s ní mává. Víte, jak by to zamávalo s malou Českou republikou?" ptal se. Na druhé straně připustil, že se v EU dějí věci, se kterými hrubě nesouhlasí.

"Faktem je, a to je to, co mě znervózňuje, že tady výrazně sílí protievropské nálady, které nás mohou osudově dostat na úplně jinou kolej historického vývoje," řekl Kalousek. Občané jsou podle něj vystaveni výrazné protievropské propagandě. "A my máme za svoji povinnost v předvolební kampaně této propagandě čelit a vysvětlovat ty samozřejmé výhody, které dnes a denně užíváme členstvím v Evropské unii a to obrovské riziko, které riskujeme, když nechceme být férový čitelný partner a nechceme být v rychlém pruhu," zdůraznil Kalousek.