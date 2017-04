Praha - Ministr zahraničí Lubomír Zaorálek (ČSSD) chce u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku zpochybnit rozsudek, jímž britský soud osvobodil britského občana, který loni zabil Čecha. Je to podle něj jediný způsob, jak dosáhnout revize procesu. V britském soudním systému rozsudek zvrátit nelze. Podání k soudu musí podle Zaorálka podat sestra zabitého, Česko je připraveno ji v procesu podpořit.

Zaorálkův náměstek Martin Smolek jednal v Londýně o případu se zástupci britské prokuratury. Ti jsou podle Zaorálka rozsudkem frustrováni, sdělili však, že britský soudní systém neumožňuje obnovení procesu. Česko se s takovým výsledkem ale podle ministra nehodlá smířit a udělá vše pro to, aby bylo dosaženo spravedlnosti.

"Evropský soud pro lidská práva jediný může nařídit nové projednání. To je dnes jediná instance, která přichází v úvahu, a která je podle mě schopná zjednat tu spravedlnost, po které musí každý normální člověk volat," řekl Zaorálek. O připravovaném podání dnes mluvil i s generálním tajemníkem Rady Evropy Thorbjörnem Jaglandem, pod jehož instituci soud pro lidská práva spadá.

Podle ministra byly důkazy proti obviněnému jednoznačné, stejně jako výpovědi svědků. "Celý problém je v tom, že v britském právním systému rozhoduje o vině či nevině porota složená z laiků, která se losuje. Ta porota není nikomu odpovědná a nikdo nezná ani nesmí znát úvahy, které porotu vedly k verdiktu," řekl.

Zaorálek řekl, že zástupci britské prokuratury českým diplomatům sdělili, že podobné případy jako ten ubitého Čecha jsou řídké, ale občas k nim dojde. "Já potom říkám, že pak tento systém má vadu. Pokud umožňuje nespravedlnost hlubokou, strašnou, tak je ten systém vadný. My to nemůžeme respektovat a musíme hledat způsob, jak to změnit," řekl.

O případu z minulého září rozhodla porota počátkem dubna. Devětadvacetiletý Raymond Sculley na Čecha, který žil v Británii řadu let, zaútočil podle záběrů bezpečnostní kamery řetězem s bezpečnostním zámkem na kolo a zasadil mu několik ran do hlavy. Pak nad svou obětí stál a podle svědků ležícímu muži řekl: "Podívej, cos mě donutil udělat." Čech podle pitvy zemřel v důsledku silného krvácení. Pachatel, který nebyl uznán vinným ani z úmyslného zabití, se hájil tím, že jednal v sebeobraně.