Ostrava - Zaměstnanci ostravských Vítkovických strojíren dosud nedostali své mzdy za měsíc leden a v tomto týdnu je ani nedostanou. ČTK to dnes řekli generální ředitel Vítkovických strojíren Bohuslav Fajmon a předseda Základní organizace Odborového svazu KOVO Ocelové konstrukce Lubomír Mišun. Situace by se podle nich měla vyřešit příští týden, ovšem zatím není jasné, jakým způsobem.

"Já se domnívám, že řešení by mělo přijít příští týden, a těžko předjímat, jaké. Na obě strany je to možné. Jednáme o řešení situace a uvolnění zdrojů, které by saturovaly tento problém, a já žiju v naději, že se to příští týden ukončí," řekl Fajmon.

Mišun řekl, že odhadem asi třem čtvrtinám zaměstnanců byly vyplaceny zálohy ve výši 2500 korun. "Jsou lidé, kteří jsou v tísni. Někomu to pomůže," řekl odborář. Dodal, že věří v příznivý obrat. Mzdy včetně odvodů státu podle něj měsíčně činí zhruba 25 milionů korun.

"Příští týden má být jednání s odbory, kde nám má být sděleno, jakým způsobem firma bude řešena, to znamená, bude-li na výplaty. Bude-li řešení příznivé, že firma pojede dál, což by bylo dobře, tak pokračujeme. V případě, že by se některé kroky nepodařilo managementu zrealizovat, tak je riziko řešení insolvencí," řekl Mišun.

Vítkovické strojírny mají zhruba 650 zaměstnanců. Patří do nich bývalé divize Energetické strojírenství (Kotlárna) a Mostárna, které dříve vlastnila společnost Vítkovice Power Engineering (VPE) ze strojírenského holdingu podnikatele Jana Světlíka. VPE ale skončily v konkurzu a insolvenční správce obě divize prodal.

Vítkovice, a. s., které byly mateřskou firmou VPE, tento prodej napadly incidenční žalobou. Soud o ní zatím nerozhodl. Podle představitelů Vítkovických strojíren je ale právě tato žaloba důvodem, proč firma nedostala bankovní úvěr a proč nemá na výplaty. Vítkovice, a. s., to odmítají.