Brno - Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman trvá na potrestání dvou Číňanů, kteří vytrhli demonstrantce v Praze tibetskou vlajku a hodili ji do Vltavy. Podal dovolání proti verdiktu pražských soudů, které případ předaly do přestupkového řízení, zjistila ČTK z justičních databází.

O loupež ani jiný trestný čin podle pravomocného verdiktu Obvodního soudu pro Prahu 7 a Městského soudu v Praze nešlo, a to i s ohledem na mizivou hodnotu vlajky. Zeman však má jiný názor. Nejvyšší soud už dovolání obdržel, zatím nerozhodl.

Incident se odehrál loni v březnu při třídenní návštěvě čínského prezidenta Si Ťin-pchinga v Praze. Návštěvu provázely protesty proti lidskoprávní politice Číny i potyčky. Číňan a Číňanka se pokusili vytrhnout demonstrantce vlajku, museli ale překonat její odpor. Přitiskla ji k tělu, chvíli se přetahovali. Nakonec se Číňanům podařilo vlajku ukořistit a vhodili ji do řeky.

U trestného činu loupeže není podle nejvyššího státního zástupce nezbytná majetková motivace, klíčová tedy není ani hodnota vlajky. "Podstatné zde je, že obvinění užili proti poškozené násilí, a to v úmyslu zmocnit se vlajky, jež byla ve vztahu k nim zjevně věcí cizí," stojí v dovolání, se kterým se ČTK seznámila.

Škodlivost činu zvyšuje podle Zemana jeho politická motivace. Číňané zasáhli do svobody demonstrantky projevovat své postoje k tibetské otázce. "Zohlednění zásahu do svobody vyjadřování by bylo na místě i za situace zcela opačné," zdůraznil nejvyšší státní zástupce.

Justice řešila přinejmenším jeden podobným případ, skončil stejně. Číňan Tung Ťiang-čching dostal za krádež tibetské vlajky původně peněžitý trest 15.000 korun, odvolací Městský soud v Praze ale trest zrušil a případ předal městskému úřadu do přestupkového řízení.