Londýn - Zakladatel internetové encyklopedie Wikipedia Jimmy Wales vytváří zpravodajskou platformu Wikitribune, která bude kombinovat práci profesionálních novinářů a dobrovolníků. Jeho cílem je, aby služba přinášela "faktické a neutrální" články, které by pomohly bojovat s problémem falešných zpráv, píše server BBC.

Služba Wikitribune by měla být bezplatná a neměla by obsahovat reklamy. Její financování by se tak mělo zakládat na pravidelných příspěvcích jejích podporovatelů. Model založený na reklamě využívaný většinou internetových médií podle Walese vede k "honbě za kliknutími", která ovlivňuje úroveň zpravodajství.

Wikitribune má podle BBC řadu prvků společných s Wikipedií. Požaduje například, aby autoři příspěvků uváděli zdroje předkládaných faktů, a spoléhá se na veřejnost při editaci a zachovávání správnosti článků.

Změny na stránkách Wikitribune nicméně budou podléhat schválení ze strany pracovníků služby či pověřených dobrovolníků. Wikitribune bude navíc disponovat týmem placených autorů, píše BBC.

Wikipedii Wales spustil 15. ledna 2001. Jde o encyklopedií s otevřeným obsahem, jejíž podobu vytvářejí sami uživatelé-dobrovolníci. Encyklopedii netvoří placený redakční tým, články a jejich úpravy jsou dílem uživatelské komunity a každý, kdo si nějaké heslo přečte, je může upravit či případně vytvořit nový záznam.