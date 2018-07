Praha - Zákazů koupání v přírodních koupalištích v ČR přibývá. Nově ho hygienici vyhlásili na Brněnské přehradě a v jezeře Chmelař u Úštěku na Litoměřicku. Kvůli sinicím platí zákaz koupání například také v rybnících Sykovec na Žďársku, Černý na Jihlavsku, Rosnička na Svitavsku a dočasně i v tábořišti Podolsko u orlické nádrže. Některá další místa hygienici ke koupání nedoporučují. Většina českých koupališť má ale stále vodu ke koupání vhodnou, zjistila ČTK.

Zákaz koupání na Brněnské přehradě se týká všech pěti sledovaných koupališť, a to Rokle, Rakovce, Kozí horky, Osady i Sokolského koupaliště. Voda v přehradě se zhoršovala každý týden, důvodem byl brzký nástup teplého počasí, které sinicím vyhovuje. Podle Miroslava Staňka z krajské hygienické stanice nemuseli hygienici na jižní Moravě sáhnout k zákazu koupání několik let.

Poprvé za 14 let platí zákaz koupání i v jezeře Chmelař, a to přesto, že se tamní voda každoročně kazí dříve než v jiných přírodních nádržích v kraji. Lidé ubytovaní v místním kempu tak budou muset za koupáním cestovat. V Podolsku na Orlíku se kvalita vody zhoršila extrémně, množství sinic přesahuje desetinásobek povolených hodnot. Sezonu kvůli špatné kvalitě vody ukončilo koupaliště ve volné přírodě Dolce u Trutnova.

Od minulého týdne přibylo sinic také v přehradě Sedlice na Pelhřimovsku. Její voda podle dnešních informací krajské hygienické stanice představuje pro rekreanty zdravotní riziko, ale zákaz koupání tam zatím vydán nebyl. Hygienici nedoporučují rovněž koupání v přírodním koupališti u kempu v Sedmihorkách v Českém ráji, v rybníku Valcha na Klatovsku nebo v přehradě České údolí u Plzně. Sinice se pro krátkodobém zlepšení přemnožily v přehradě Skalka u Chebu.

Zhoršenou kvalitu vody má i Máchovo jezero na Českolipsku. Není to ale nic neobvyklého, sinice jsou tam ve zvýšeném množství každé léto. Lidé by se po koupání v jezeře měli osprchovat, zdravotní problémy mohou mít zejména citliví jedinci, tedy těhotné ženy, alergici či děti. Naopak v přehradní nádrži Seč na Chrudimsku sinice v posledních týdnech ustoupily, riziko vzniku zdravotních problémů u některých vnímavých jedinců je už jen mírně zvýšené.

Výskyt sinic mohou lidé ověřit jednoduchým testem, kdy vodu naberou do plastové lahve a po půl hodině ověří, zda se zelené částice shromáždily u hladiny. Pokud ano, jsou to sinice. Pokud zůstane voda rovnoměrně zakalená v celém objemu nebo se začne tvořit větší zákal u dna, pravděpodobně jsou to řasy.