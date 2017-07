Praha - Zákaz kouření v restauracích nové pacienty k odborníkům, kteří pomáhají zbavit se závislosti na tabáku, zatím příliš nepřivedl. Možná dorazí na podzim, až nebudou moci sedět na zahrádkách, nebo zatím zkouší přestat kouřit bez odborné pomoci. Řekli to lékaři a další odborníci, které ČTK oslovila. Novela zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, která kouření v restauracích, na zastávkách MHD a dalších veřejných místech zakazuje, začala platit 31. května.

"My máme plno pořád. Jsme zcela vytížení. Ale je pravda, že telefonátů je ještě víc a čekací doba je delší," sdělila na dotaz ČTK předsedkyně Společnosti pro léčbu závislosti na tabáku Eva Králíková, která působí v pražském centru při Všeobecné fakultní nemocnici. Pacienti si tam od objednání do návštěvy ordinace počkají několik týdnů.

Její centrum, kde je zájem za poslední měsíc větší, je ale spíš výjimkou, jak potvrdili lékaři z různých ambulancí v celé zemi. "Léčba by měla být dostupná na každém rohu. Center by mělo být více než současných 40. V Praze je nás asi sedm, ale po republice to není rozloženo rovnoměrně," uvedla Králíková. Kromě těchto center nabízí pomoc i asi 200 ambulantních lékařů a poradenská centra jsou i v přibližně 150 lékárnách.

Tam se zákazníkům věnuje odborník, který absolvoval kurz Odvykání kouření v lékárnách. Farmaceuti mohou kuřákům pomoci vytvořit plán odvykání, přiblíží možnosti léčby a určí míru závislosti. Někde mají na poradenství vyčleněnou i samostatnou místnost.

Oborníci očekávají, že zájem o odvykání kouření může teprve dorazit. "Vlna klientů může přijít na podzim, kdy kuřáci již kvůli zhoršení počasí nebudou moci sedět na zahrádkách restaurací, a budou tak nuceni situaci řešit," uvedla konzultantka Centra odvykání Život bez cigaret Jarmila Kučerová.

Podle ní může řada lidí procházet fází, v níž se snaží přestat kouřit bez pomoci odborníka. "Obecně v létě se odvyká méně, většina lidí odvykání v létě řešit nechce a odkládá to až po prázdninách," dodala.

Lidé ale mají zájem o informace. "Koncem května jsme zaznamenali zhruba desetinásobný nárůst návštěvnosti na našich webových stránkách, podobně jak je to například v prvních lednových dnech," řekl Marek Čierny z centra odvykání kouření eXnico. Zájem podle něj postupně opadal, stále je ale nadprůměrný.

Čierny očekává, že někteří klienti, kteří informace hledali, se teprve ozvou. "Dílem jde o klienty, u kterých rozhodnutí přestat kouřit teprve dozrává a vyhodnocují si informace, dílem jde o klienty, kteří nejprve vyzkoušejí jiné metody odvykání kouření, které jim nepomohou. Očekáváme proto, že nejsilnějšími letošními měsíci bude srpen a září," dodal.

V Česku je podle odborníků asi 1,4 milionu kuřáků. Sedm z deseti by rádo přestalo. Úspěšnost odvykání bez odborné pomoci je jen asi čtyři procenta. Po roce léčby v centrech pro závislé na tabáku je to asi 39 procent.

Péče center léčby závislosti na tabáku je hrazená ze systému veřejného zdravotního pojištění, pacienti si hradí léky. Denně podle Králíkové stojí asi tolik, co krabička cigaret. Na odvykání kouření pod dohledem odborníka přispívají i některé zdravotní pojišťovny. Oborová zdravotní pojišťovna platí až 4000 korun ročně, VZP 2500 korun, Zaměstnanecká pojišťovna Škoda 500 korun dvakrát ročně a Vojenská zdravotní pojišťovna 400 korun.