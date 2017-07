Praha - Zájem o pořízení vozu na operativní leasing se meziročně zvýšil o polovinu. Zatímco loni tento způsob volilo kolem šesti procent zájemců, letos je to více než devět procent. Většina lidí, 54 procent, stále dává přednost nákupu z vlastních zdrojů. Celkem 16 procent pak využívá půjčku a desetina finanční leasing. Vyplývá to z dubnového průzkumu společnosti EY prezentovaného na tiskové konferenci.

Podle údajů Svazu dovozců aut se podíl vozů pořízených na operativní leasing, tedy pronajatých na určitou dobu za měsíční splátky, pohybuje okolo pěti procent z 250.000 prodaných nových vozidel za rok. Měsíční splátka začíná na zhruba 3000 Kč.

Z průzkum dál plyne, že téměř tři čtvrtiny Čechů si dokážou představit sdílení aut jako způsob půjčení vozidla. "Sdílení aut je dokonce populárnější, než půjčování vozů z půjčovny. To by využilo 64 procent lidí," uvedl partner EY Petr Knap.

Hlavním kritériem, podle kterého se Češi při výběru vozu řídí, je stále cena, jde o dvě třetiny případů. Provozní náklady zajímají 41 procent zájemců, spolehlivost 32 procent a značka 17 procent. Důležitost značky jako hlavního výběrového kriteria klesla z loňských 31 procent.

Při výběru obchodníka se Češi v 32 procentech případů řídí doporučením známých a z 24 procent vlastní zkušeností. S rostoucím věkem roste váha vlastní zkušenosti před doporučením.

Každý čtvrtý Čech by byl ochotný koupit vůz přes internet, ve 44 procentech u autorizovaného prodejce, ve 28 procentech na webu konkrétní značky. Dva řidiči ze sta by si auto koupili ve velkých internetových obchodech, jako jsou Amazon a eBay. "Při nákupu přes internet by lidé nejvíce postrádali možnost osobní prohlídky. Mužům by navíc chyběl osobní kontakt s prodejcem a možnost smlouvání o ceně," dodal Knap.

Roste zájem o elektromobily, lidé ale čekají na zlevnění nebo na vhodný model. Téměř polovina Čechů by akceptovala vyšší cenu, kterou by vyvážily nižší provozní náklady a pozitivní dopad na životní prostředí. Kolem 37 procent lidí by uvažovalo o nákupu autonomního vozidla.