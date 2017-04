Hostín u Vojkovic (Mělnicko) - V Hostíně u Vojkovic na Mělnicku začala sezona chřestu. O ten český je zájem i v Německu, ale například i v Dubaji, odkud si ho objednává královská rodina. Každoročně výrazně roste zájem restaurací. ČTK to řekl jednatel společnosti Český chřest Jiří Šafář.

Letos v Hostíně a jeho okolí roste chřest na zhruba 150 hektarech půdy, což je asi o 20 hektarů více než v loňském roce. "Ale výnosově na tom budeme níž, protože jsme některá pole předělali na zelený chřest," uvedl Šafář. Zelený chřest má nižší výnos, ale je o něj stále větší zájem. Český chřest je žádaný kvůli své chutnosti. Tu ovlivňuje především kvalita a vhodnost půdy. Na vývoz putuje z Hostína zhruba 30 procent produkce.

Chřest má dva základní druhy - bílý a zelený. Rozdíl mezi nimi je ve způsobu pěstování - bílý vyrůstá z takzvaných hrobů pod plachtami bez přístupu světla. Zelený dorůstá na světle, proto v něm na rozdíl od bílého probíhá fotosyntéza a obsahuje zelené barvivo chlorofyl. Aktuálně produkce společnosti Český chřest představuje přibližně půl na půl bílého a zeleného chřestu. Poměr zeleného má podle předpokladů stoupat. Jeho oblíbenost vzroste i se zahájením grilovací sezony, způsobů jeho úpravy je celá řada.

Sklizeň je třeba dobře načasovat, protože roste rychle - za den průměrně o osm centimetrů. Nejefektivnější je ruční sklizeň. Mechanická sklizeň nedokáže udržet kvalitu plodiny. Po sklizení je třeba chřest co nejdříve zchladit, aby nezhořkl. Chladí se pomocí vody o teplotě jeden stupeň Celsia. Poté se třídí podle kvality na speciální lince. Kamera na ní chřest vyfotí a pozná, do které přihrádky má chřest spadnout. Do 48 hodin od sklizně odjíždí tato zelenina k zákazníkům.

Společnost také bojuje s nedostatkem pracovníků. Podle jednatele z těch, co loni přišli z pracovního úřadu, ani jeden nezůstal a pro ukrajinské pracovníky je problém sehnat vízum. Na vrcholu sezony pracuje na poli asi 200 lidí, zpočátku sezony je to asi 50.

Český chřest byl v historii slavný, dodával se například na císařský dvůr ve Vídni, do Německa či do Říma. Poslední chřest v Československu byl coby "buržoazní zelenina" zaorán v roce 1955. Znovu pěstovat plodinu na Mělnicku začali v 90. letech minulého století Nizozemci, krachující firmu v roce 2012 zakoupili čeští majitelé a založili společnost Český chřest.