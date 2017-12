Praha - Dnes v 16:00 začne odstávka datových schránek, která potrvá do odpoledne 2. ledna 2018. Důvodem je obnova technologické infrastruktury dodavatelem služeb. Do datové schránky nebude možné se přihlásit, a proto nepůjde ani přijímat nebo odesílat datové zprávy. ČTK to sdělila mluvčí ministerstva vnitra Hana Malá.

Nedostupné budou i služby, které pro ověření totožnosti žadatele využívají přihlašovací údaje do datové schránky uživatele. Mezi ně patří portály Finanční správy, České správy sociálního zabezpečení nebo služby CzechPoint, které umožňují získat do datové schránky elektronické výpisy třeba z rejstříku trestů nebo bodového hodnocení řidiče.

Na žádném ze 7247 kontaktních míst CzechPointu nepůjde zřídit nebo znepřístupnit datovou schránku. Nedostupná bude i autorizovaná konverze s možností zaslání nebo vyzvednutí, které nabízí služba Úschovny CzechPointu. V době odstávky rovněž nebude možné uveřejnit žádné dokumenty v registru smluv ani na Portálu veřejné správy.

"Informační systém datových schránek funguje od roku 2009 a aktuálně je nezbytný přechod na novou infrastrukturu. V této souvislosti je třeba učinit všechny potřebné kroky, díky kterým bude zachována maximální bezpečnost systému a integrita dat," uvedla mluvčí.

Pro podání v průběhu odstávky je možné použít email opatřený uznávaným elektronickým podpisem odeslaný na elektronickou podatelnu úřadu.