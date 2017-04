Praha - Začínají zápisy dětí do prvních tříd základních škol, které se letos poprvé konají v dubnu. Podle odhadů ministerstva školství by k nim mělo přijít asi 138.000 dětí. Jejich počet nejspíš poprvé za deset let meziročně klesne, a to přibližně o 7000. Loni se podle ministerstva k zápisům do prvních tříd hlásilo zhruba 145.000 dětí. Zápisy potrvají do 30. dubna, přesný termín určují ředitelé jednotlivých škol.

K zápisu musí přijít všechny děti narozené od 1. září 2010 do 31. září 2011. Zhruba dvacet procent dětí se k němu chystá znovu, protože loni dostaly odklad. Ve výjimečných případech mohou rodiče zapsat i dítě, které by do školy nastupovalo v pěti letech.

Rodiče dětí, kteří chtějí požádat o odklad školní docházky, musí k žádosti kromě potvrzení lékaře nebo psychologa předložit i posudek z pedagogicko-psychologické poradny. V minulých letech to museli udělat do 31. května, nově by to měli stihnout už v době zápisu dítěte do školy. Posudky odborníků by si měli připravit i ti, kteří chtějí dát do školy pětileté dítě.

Do minulého roku se zápisy konaly vždy od poloviny ledna do poloviny února. Loňská novela zákona ale jejich termín posunula na celý měsíc duben. Ministerstvo si od posunutí zápisů na jaro slibuje, že ubude počet žádostí o odklad povinné školní docházky. Odborníci totiž dlouhodobě upozorňují, že je má v ČR zbytečně moc dětí. Odklad by přitom měl být jen výjimečným opatřením.

Loni do prvních tříd nastoupilo 117.198 dětí a odklad jich dostalo 16.629.