Praha - Pražský Negrelliho viadukt bude kvůli rozsáhlým opravám ode dneška na zhruba dva roky zavřený. V souvislosti s tím začíná platit výlukový jízdní řád pro dvojici tratí z Masarykova nádraží do Kralup nad Vltavou a dále do Děčína a rovněž do Kladna a Rakovníka. Rozsáhlá rekonstrukce mostu vyjde na 1,44 miliardy korun, po jejím dokončení se zvýší kapacita trati tak, aby po ní mohly projíždět i vlaky spojující centrum prahy s pražským letištěm.

Cestující musí počítat s tím, že rychlíky na trase do Děčína ode dneška pojedou z Masarykova nádraží odklonem přes stanici Praha Holešovice. Odjezd vlaků bude posunut o pět minut dříve, než byli lidé zvyklí z běžného jízdního řádu. Podobně také příjezdy vlaků budou o několik minut posunuté, uvedly České dráhy.

Přes Holešovice pojedou rovněž osobní vlaky z Prahy do Kralup, nezastaví ale ve stanici Praha Holešovice zastávka. Rovněž jejich odjezdy budou o několik minut posunuté.

Vlaky na trase do Loun, Kladna a do Rakovníka na pražské Masarykovo nádraží zajíždět nebudou, a budou končit buď ve stanici Praha Holešovice, což je případ spěšných vlaků z Loun, nebo ve stanici Praha Dejvice. Část vlaků bude vyjíždět a končit na nově vzniklé stanici Praha Vltavská.

Negrelliho viadukt je prvním pražským železničním mostem přes Vltavu a druhým nejstarším stojícím mostem v Praze. Spojuje Masarykovo nádraží přes ostrov Štvanici s Bubny. Stavba dlouhá 1100 metrů, která byla uvedena do provozu na začátku června 1850, je památkově chráněná. Jméno má po inženýru Aloisi Negrellim, který stavbu řídil.