Ludgeřovice (Opavsko) - V Česku dnes začaly zápisy dětí do prvních tříd základních škol, které se letos místo začátku roku poprvé konají v dubnu. Ministerstvo školství si od posunu termínu slibuje úbytek odkladů školní docházky, protože odborníci dlouhodobě upozorňují, že je má v ČR zbytečně moc dětí. Jednou z prvních škol, která dnes u zápisu přivítala budoucí prvňáčky, byla Základní škola a mateřská škola Ludgeřovice na Opavsku, která v letošním školním roce chce otevřít tři první třídy.

K zápisu, kde rodiče kvůli většímu pohodlí bez čekání a zbytečných stresů mohli objednat své děti prostřednictvím rezervačního systému, bylo přihlášeno 64 předškoláků, řekl ČTK ředitel školy Karel Moric.

"Podle mého názoru odklady zůstanou nastejno. Děti, které nejsou zralé, tak se za ty dva tři měsíce tak dalece neposunou," uvedl Moric. Podle něj pro školu pozdější zápis neznamenal žádný organizační problém. "V letošním roce máme celkem hodně zapsaných dětí," řekl Moric. Škola proto otevře dvě první třídy v hlavní budově a další třídu pak v druhé budově školy, která se po opravách otevřela loni.

Budoucí prvňáčci dnes během zápisu museli zvládnout například základní představení. Poznávali také barvy, tvary a číslice nebo kreslili obrázek a stříhali. "Děti letos přišly k zápisu připraveny pěkně. Všechny jsou schopny s námi komunikovat, nikdo není vyloženě vystresovaný. A s čím mají děti největší problémy, tak všeobecně už dlouhodobě platí, že s řečí, že mají logopedické problémy," řekla učitelka Jana Grzychová. Podle ní by dítě před nástupem do první třídy mělo být hlavně dostatečně sociálně zralé, umět se oprostit od rodičů, pracovat se spolužáky nebo umět vyslechnout a splnit příkaz. Podle učitelky není nutné děti na školu nějak speciálně připravovat a před nástupem je učit například abecedu. "Myslím, že to ale hodně záleží na těch dětech, pokud samy chtějí a ptají se, tak jim určitě nic nezatajovat. Pokud se chtějí naučit číst a samy ty informace vyžadují, tak s nimi pracovat, ale cíleně je učit číst, psát, počítat není potřeba," míní Grzychová.

S dcerou Eliškou dnes k zápisu dorazila i Petra Potočná. "Dojmy jsou úplně super. Jsem spokojená. Nějak speciálně jsme se nepřipravovaly, věřila jsem učitelkám ve školce, že ji řádně připravily," řekla po zápisu Potočná. Přestože v obci už jen pracuje, ale nežije, školu si vybrala kvůli systému výuky i dobré pověsti. Eliška prozradila, že se nejvíce těší na kreslení, nejméně pak na psaní. Na tělocvik se těší Matyáš Stuchlík, který na zápis přišel s maminkou Monikou. "Opakovali jsme formou hry, oni se připravovali ve školce. Nervozita je asi z obou stran," přiznala těsně před zápisem Stuchlíková.

Základní školu v Ludgeřovicích navštěvuje zhruba 411 žáků. Podle Morice si škola na nedostatek zájmu nemůže stěžovat, naopak jí pomalu začínají chybět prostory. Škola vyniká především svým zaměřením na moderní technologie a školáci v ní ve výuce běžně používají například tablety.

Podle odhadů ministerstva školství by k zápisům v celém Česku mělo přijít asi 138.000 dětí. Jejich počet nejspíš poprvé za deset let meziročně klesne, a to přibližně o 7000. Zápisy potrvají do 30. dubna, přesný termín určují ředitelé jednotlivých škol. K zápisu musí přijít všechny děti narozené od 1. září 2010 do 31. září 2011. Ve výjimečných případech mohou rodiče zapsat i dítě, které by do školy nastupovalo v pěti letech.