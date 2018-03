Lubenec (Lounsko) - U Lubence na Lounsku byla dnes zahájena stavba dalšího úseku dálnice D6. Obchvat Lubence bude pět kilometrů dlouhý a uleví hlavně obyvatelům obce, kterou dosavadní silnice R6 rozděluje napůl. Náklady na stavbu mají dosáhnout 1,038 miliardy korun bez DPH a obchvat má být hotový v březnu 2021, řekl při dnešním zahájení stavby ministr dopravy Dan Ťok (za ANO).

"Tady byla získaná EIA už v roce 2002 a dávám si otázku, co dělali moji předchůdci, že až v roce 2018 zahajujeme tuto stavbu. Ale jsme rozhodnuti, že D6 dostavíme, a to co nejrychleji," řekl Ťok.

Podle starosty Lubence Jiřího Chaloupeckého (nez.) obec na obchvat čekala desítky let. Pro obyvatele bude dokončení znamenat zejména zvýšení bezpečnosti, nižší prašnost a otřesů z tisíců aut, které obcí projedou.

Podle hejtmanky Karlovarského kraje Jany Vildumetzové chybí ještě osm úseků z Prahy do Karlových Varů, čtyři na území Karlovarského kraje, jeden v Ústeckém kraji a tři ve Středočeském kraji. Celkem jde o 63 kilometrů.

Zatímco už připravené úseky budou muset projít novým procesem posuzování vlivu na životní prostředí, pro úseky v Karlovarském kraji se dokumentace pro tento proces teprve připravuje. Zároveň, jak dodal ministr, začíná výkup nutných pozemků.

Obchvat Lubence je jedním ze tří úseků dálnice D6, které nemusely znovu projít posuzováním vlivu na životní prostředí. Už v prosinci začala stavba úseků mezi Novým Strašecím a Řevničovem a obchvat Řevničova. Oba úseky by měly být hotové do srpna 2020 a budou stát dohromady 1,8 miliardy korun, část nákladů pokryje evropská dotace. Délka nových dálničních úseků bude zhruba deset kilometrů.