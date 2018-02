Na Výstavišti v pražských Holešovicích začala 24. února tradiční Matějská pouť, která potrvá do 15. dubna. Návštěvníkům nabídne na 115 atrakcí z Česka, Německa, Nizozemska a dalších zemí.

Praha - Na holešovickém Výstavišti dnes začala tradiční Matějská pouť, která do 15. dubna nabídne 115 atrakcí z Česka, Německa, Nizozemska a dalších zemí. V minulých letech na akci dorazilo v průměru 250.000 lidí, dnes i přes chladné počasí přišly první tisíce dětí i dospělých. Pro nejmenší byla připravená například autíčka nebo nafukovací skákadla, starší se mohli pobavit na atrakcích jako Lochneska, střelnice či obří kolo.

"Je velká zima, takže jsme ani na všechny plánované atrakce nešli. Ale na Matějskou vždycky přijíždíme na úvod, protože v teplejších dnech je na Výstavišti moc lidí," uvedla Jana Stará, která se svou rodinou dorazila z Chrudimi.

Její manžel Karel zpočátku litoval, že kvůli pouti přišel o televizní přenos zápasu českých hokejistů s Kanadou na olympijském turnaji. "Ale když jsme se dozvěděl výsledek (4:6), řekl jsem si, že to byla na střelnici na pouti příjemnější zábava," konstatoval.

"Z prvního dne mám dobrý pocit. Na to, jaké je počasí, přišlo hodně lidí," řekl za pořadatele Václav Kočka ze Správy atrakcí a stánkového prodeje.

Letošní Matějská pouť nabízí několik novinek, například dům vzhůru nohama, který stojí na střeše, nábytek je přidělaný od stropu a navozuje dojem, že neplatí gravitace. V areálu Výstaviště jsou vedle pestrobarevných atrakcí čtyři desítky stánků s občerstvením a různým pouťovým zbožím. "Každý si tady něco najde, od těch malinkých až po ty dospělé," konstatoval Kočka.

Před zahájením jsou všechny atrakce několikrát kontrolované. Kontrolují je soudní a techničtí znalci.

Tradiční součástí Matějské je den pro zdravotně postižené děti a děti se sociálním znevýhodněním. Letos se uskuteční 19. března. Mezi 11:00 a 15:00 hodinou budou dětem atrakce k dispozici zdarma a ve stejném čase si mohou děti prohlédnout exotické ryby, žraloky či korály v Mořském světě. U Křižíkovy fontány vystoupí zpěvák Michal David a další umělci.

Matějská pouť bude otevřena od úterý do pátku od 13:00 do 21:00 a o víkendech a svátcích, stejně jako v období školních prázdnin, od 10:00 do 22:00. Po skončení Matějské pouti naleznou návštěvníci na Výstavišti po celý zbytek roku zhruba 22 atrakcí.

Historii akce eviduje Národní knihovna v záznamech od roku 1595, letos bude první jarní pouti v Evropě 423 let. Původní poutě byly v okolí kostelíka v blízkosti Hanspaulky, ale prostranství bylo malé. Stánky a kolotoče se pak posouvaly až k nynějšímu Vítěznému náměstí do míst, kde jsou dnes vysoké školy, a pak až k nynější stanici metra Hradčanská. Matějská se pak konala v různých pražských lokalitách a od roku 1963 zakotvila v areálu Výstaviště. První jarní pouť v Praze je oslavou svátku svatého Matěje, který připadá na dnešek.