Světí (Hradecko) - Archeologové a stavbaři zahájili archeologický průzkum na trase budoucí dálnice D11 z Hradce Králové do Jaroměře. Hodnota průzkumných a zemních prací v území dlouhém asi 20 kilometrů činí 789 milionů korun bez DPH. První skrývku archeologové udělali u obce Světí nedaleko Hradce Králové. Zakázka svým objemem nemá v soutěžích na archeologický průzkum v Česku obdoby. O zahájení prací ČTK informovala Univerzita Hradec Králové, která se na archeologickém průzkumu podílí.

Dnes zahájené práce na prvním úseku z Hradce Králové do Smiřic by měly trvat zhruba rok. Dálnice by se ale mohla začít stavět dříve. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) počítá s tím, že v místech, kde průzkum neobjeví žádné cenné nálezy, se začne s výstavbou letos v září. Jako první by se mohly začít stavět křižovatky a mosty. Stavební práce by v úsecích Hradec Králové - Smiřice a Smiřice - Jaroměř měly trvat zhruba 2,5 roku.

V minulých dnech stavbaři dali u hlavní silnice mezi Hradcem Králové a odbočkou na Světí pokácet ořešákovou alej čítající desítky stromů. Důvodem je podle ředitele hradecké správy ŘSD Marka Novotného příprava stavby D11. V místě pokácené aleje by měla být křižovatka D11 a silnice číslo 35.

Archeologové kromě skrývek již na místě budoucí stavby začali s povrchovou prospekcí, při níž pochůzkou po poli sbírají artefakty vyvržené na povrch orbou. Také s pomocí detektorů kovů hledají kovové předměty. Geofyzikové zároveň mapují narušení podloží v minulosti, mohou tím pomoci odhalit jámy vykopané pravěkými lidmi či základy staveb ze středověku.

"Skrývky buldozerem a bagrem odstraňují především ornici. Jemnější lžící bagr opatrně skrývá povrch podloží, tedy neporušeného terénu pod ornicí. Do něho v pravěku či raném středověku lidé zahlubovali svoje stavby, jejichž pozůstatky jsou jemnou skrývkou objevitelné," uvedl archeolog Radomír Tichý z hradecké univerzity. Skrývky zaberou několik týdnů. Souběžně s nimi se ale rozběhnou i vykopávky, tedy odborné vybírání archeologických objektů.

Podle děkanky Filozofické fakulty UHK Pavlína Springerové jde o výjimečný projekt, na němž se budou podílet stovky pracovníků od hlavních archeologů, přes techniky až po dělníky. "Výzkum bude největší archeologickou sondou ve východních Čechách," uvedla. Účastnit se jej budou i odborníci ze Slovenska, pomáhat budou i studenti z partnerských univerzit z Turecka, Španělska a Slovinska.

Dodavatele archeologického průzkumu a zemních prací vybralo ŘSD ve čtyřech tendrech. Vždy zvlášť byly soutěže na úseky Hradec Králové - Smiřice a Smiřice - Jaroměř. Ve dvou tendrech na samotný archeologický průzkum celkem za 653 milionů korun bez DPH uspěly firmy Eurovia a Sovis, obě ve spolupráci s Archeologickým centrem Olomouc a Univerzitou Hradec Králové, vyplývá s věstníku veřejných zakázek. Zemní práce pro průzkum celkem za 136 milionů korun bez DPH udělá na úseku do Smiřic firma Berger Bohemia a na úseku do Jaroměře firma Hochtief CZ.

Cena záchranného průzkumu je podle dřívějšího vyjádření ŘSD vysoká proto, že plánovaná dálnice prochází podél toku Labe, což je archeologicky významná oblast. Archeologický průzkum před novostavbou každé liniové stavby vyžaduje zákon o státní památkové péči. Územím s archeologickými nálezy je přitom celé území státu kromě míst vytěžených či jinak prokazatelně znehodnocených.

Dostavba D11 od Hradce Králové na polské hranice má zásadní význam pro ekonomický rozvoj regionu. Dálnice ve směru od Prahy končí před Hradcem Králové a motoristé z ní sjíždějí přes křižovatku u Opatovic nad Labem či přes provizorní sjezd u Libišan. Poslední chybějící úsek před Hradcem Králové se začal stavět v roce 2014. Úsek by měl být dokončen v létě.