Praha - Hasiči každoročně vyjíždějí o silvestrovské noci k desítkám požárů, které lidé způsobí zábavní pyrotechnikou. Kvůli neopatrnosti a špatné manipulaci s rachejtlemi vznikají milionové škody a někdy i vážná zranění. Nejčastěji hoří travní porosty, kontejnery s odpady, okrasné keře nebo věci na balkonech. Oheň někdy zasáhne i zaparkované automobily či ploché střechy domů, informovala dnes ČTK mluvčí hasičského záchranného sborů Nicole Zaoralová. Prodejce pyrotechniky koncem roku kontrolují pracovníci České obchodní inspekce (ČOI), jen loni našli nedostatky u každého třetího.

"Stále rostoucí obliba zábavní pyrotechniky se projevuje i na výjezdech hasičů koncem kalendářního roku. Zatímco dlouhodobý denní průměrný počet požárů je 49, tak 31. prosince 2016 hořelo 96krát, a v roce 2015 dokonce 121krát," uvedla mluvčí hasičů.

Nejvíce požárů při oslavách nového roku vzniká ve velkých městech a hned po půlnoci. Například za první tři hodiny letošního roku evidovali hasiči 40 požárů způsobených hořící pyrotechnikou. Nejčastější příčinou je lidská nedbalost. Lidé by měli používat jen pyrotechniku, která má návod v českém jazyce a certifikační značku, nikdy by neměli kupovat výrobky navlhlé či s otevřeným obalem.

Česká obchodní inspekce se kontrole pyrotechniky prodávané v obchodech či stáncích nejvíce věnuje právě poslední týden roku, sdělil dnes ČTK mluvčí ČOI Jiří Fröhlich. Například loňský prosinec provedli inspektoři 234 kontrol, nedostatky zjistili ve více než třetině z nich. Prodejci a distributoři pyrotechniky dostali za méně závažné nedostatky 25 pokut v celkové výši 92.000 Kč a další pokuty byly uloženy v rámci správních řízení. ČOI tehdy zakázala prodej 3066 kusů výrobků. Inspektoři dále zjistili, že prodávající nabízeli zboží bez označení a bez uvedení příslušné kategorie nebezpečnosti. Výrobky neměly návod k použití v českém jazyce ani údaj o věkové hranici, kterou je prodej určitých druhů pyrotechniky limitován.

Prodej pyrotechniky upravuje vyhláška Českého báňského úřadu, podle níž lze ve stánkovém prodeji nabízet jen lehkou pyrotechniku, zařazenou do první třídy nebezpečnosti. Výrobky druhé třídy je možné prodávat jen lidem starším 18 let. Zábavní pyrotechnika třetí třídy je určena pouze lidem s kvalifikací odpalovače ohňostrojů. Žádný z pyrotechnických výrobků není určen k používání uvnitř budov. Neměly by je odpalovat děti bez dohledu dospělých ani podnapilé osoby.

Při nesprávném použití pyrotechniky, která způsobí požár, mohou hasiči udělit pokutu až 25.000 korun. Odpalovat světlice je nutné nejméně sto metrů od obydlí. Od petard sice hořet nezačne, ale při nevhodném odpálení mohou nenávratně poškodit sluch.

Německé úřady stejně jako v minulých letech varovaly před petardami z Česka a Polska, které neodpovídají německým předpisům a mohou být podle nich nebezpečné. Podle odborníka saské kriminální policie ale nepředstavuje dovoz dělobuchů z příhraničních tržnic v sousedních zemí tak velký problém jako kdysi. Němci totiž stále častěji nakupují pyrotechniku na internetu.