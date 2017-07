Praha - Za posledních pět let bylo na českém trhu uvedeno pět desítek nových televizních kanálů. Za poslední dva roky to byla zhruba dvacítka. Polovina z nich je pak lokalizovaná do češtiny. Vyplývá to z údajů distributorů.

"Trend růstu počtu kanálů jde ruku v ruce s tím, jak se daří ekonomice. To v praxi znamená, že jsou subjekty a investoři, kteří objevují potenciál televizního trhu a spouští nové projekty," uvedla majitelka distribuční společnosti Axocom Erika Luzsicza.

Podle Luzsiczy se v době růstu ekonomiky i velké mediální společnosti působící mezinárodně pouštějí do lokalizování již existujících nebo nových stanic. Těží z toho hlavně divák, neježe se o něj stanice perou, ale za dostupné peníze dostává stále lepší nabídku. To je patrné například na seriálové tvorbě. Nejenže s tím souvisí větší rozpočty do produkce nových seriálů, ale především rostoucí kvalita, díky které jsou televizní seriály konkurenční i některým filmovým hitům uváděných v kinech.

Růst počtu kanálů nekončí. Například Československá filmová společnost (ČSFS) spustí na přelomu září a října novou dokumentární televizní stanici WAR svět válek, která nabídne pořady z oblasti vojenství, vysílat bude 24 hodin denně, sedm dní v týdnu ve vybraných satelitních, kabelových a IPTV televizních sítích v ČR a na Slovensku.

Do budoucna se očekává především další posun v diverzifikaci sledování televizního vysílání. Bude více možností, jak daný program sledovat přes různé platformy. Televize zůstane, obsah se ale bude využívat i jinde, například v tematicky zaměřených aplikacích. Ty jsou většinou šité na míru potřebám jednotlivých operátorů a distributorů obsahu. Takto již fungují například stanice pro dospělé nebo dětské, jako jsou Nickelodeon či Nick Junior. Zároveň bude s příchodem DVB-T2 možné po roce 2021 šířit víc programů terestricky prostřednictvím pozemních vysílačů.