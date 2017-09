Praha - Před rokem a půl stál Martin Holečko na molu v New Jersey a sledoval let dronů na horizontu Manhattanu. "Tak tohle kdyby bylo jednou v Praze, pomyslel jsem si," vzpomenul na tu chvíli v rozhovoru pro ČTK. Technologie Holečka fascinovaly odjakživa, a když se k tomu přidalo nadšení z bestselleru Petera Diamandise o budoucnosti hojnosti, kterou umožňují, rozhodl se o své přesvědčení podělit s českou veřejností. Tak vznikl jeho nápad na festival, který chce "dostat Prahu na technologickou mapu Evropy, kam patří".

Festival Future Port Prague, u jehož zrodu Holečko stál, se dnes poprvé koná v Pražské tržnici v Praze 7 a nejen firmám, ale i široké veřejnosti chce představit nové technologie. Holečko totiž věří, že pozitivní síla technologií se ukáže tím víc, čím víc lidí je bude používat a rozvíjet. Ostatně tendenci strhnout ke svému nadšení další lidi projevil už v minulosti. Když se před lety začal věnovat buddhistické meditaci, nestačilo mu brát to jako osobní věc. Začal se zajímat o rozvoj meditačních center a nakonec se podílel na vzniku jednoho mezinárodního v Bavorsku, které podle něj pořádá přes léto kurzy pro tisícovky lidí.

Video: Festival Future Port Prague představuje nové technologie 07.09.2017, 15:37, zdroj: ČTK/Video

"Můžu se označit za optimistu. Nevnímám to tak, že technologie nás spasí samy o sobě, jsou jen nástroj. Ale pokud to chytneme za správný konec, tak pomocí technologií budeme schopni vyřešit spoustu problémů, které lidstvo má," uvedl.

Třeba grafen, uhlík nanášený v tenké vrstvě, je schopen filtrovat mořskou vodu a zbavovat ji soli. "Může odstranit problém s nedostatkem pitné vody v některých částech světa," vysvětlil Holečko a jako další příklad uvedl rozvoj technologií pro využití obnovitelných zdrojů energie.

Většímu využití technologií nebo jejich rozvoji v Česku podle Holečka brání i zvyk myslet v malém měřítku. "Když jste podnikatel v Silicon Valley, nenapadne vás udělat něco lokálního. Lidé tam uvažují: chci udělat produkt, který bude pro celý svět. U nás se takhle nepřemýšlí, u nás se uvažuje lokálně," řekl.

Současnou dobu považuje za přelomovou právě tím, že technologie se stávají dostupné napříč lidstvem. I proto, že jejich používání se zjednodušuje. "To, co bylo dosud nutnost se naučit - třeba užívat klávesnici pro práci s počítačem, to všechno zmizí, jak se posunou technologie pro virtuální a rozšířenou realitu. Zaniknou obrazovky, telefony a všechno, co si budeme potřebovat představit v prostoru, nám zobrazí brýle," uvedl a dodal: "Umělá inteligence nám začíná rozumět."