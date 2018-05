Děti odsouzených žen, které část svého raného dětství tráví na samostatném oddělení se svými matkami ve věznici ve Světlé nad Sázavou na Havlíčkobrodsku, čekají na vystoupení v den oslavy výročí otevření oddělení. Samostatné oddělení pro matky s dětmi do tří let zde jako jediné svého druhu v ČR funguje již 15 let. Ženy jsou na oddělení s dětmi nepřetržitě celý den, k dispozici mají vycházkový dvůr s pískovištěm pro děti. Maminky, které oddělením prošly, téměř nerecidivují, nepřerušená vazba mezi nimi a dítětem přetrvává dál a mění jejich hodnotový žebříček, řekla ČTK Kamila Meclová, bývalá generální ředitelka Vězeňské služby ČR. Právě ona před 15 lety vznik samostatného oddělení prosazovala.

Děti odsouzených žen, které část svého raného dětství tráví na samostatném oddělení se svými matkami ve věznici ve Světlé nad Sázavou na Havlíčkobrodsku, čekají na vystoupení v den oslavy výročí otevření oddělení. Samostatné oddělení pro matky s dětmi do tří let zde jako jediné svého druhu v ČR funguje již 15 let. Ženy jsou na oddělení s dětmi nepřetržitě celý den, k dispozici mají vycházkový dvůr s pískovištěm pro děti. Maminky, které oddělením prošly, téměř nerecidivují, nepřerušená vazba mezi nimi a dítětem přetrvává dál a mění jejich hodnotový žebříček, řekla ČTK Kamila Meclová, bývalá generální ředitelka Vězeňské služby ČR. Právě ona před 15 lety vznik samostatného oddělení prosazovala. ČTK/Pavlíček Luboš

Světlá n. S. (Havlíčkův Brod) - Už 170 dětí prožilo část svého raného dětství společně se svými matkami ve věznici ve Světlé nad Sázavou na Havlíčkobrodsku. Samostatné oddělení pro odsouzené ženy s dětmi do tří let tam funguje 15 let. Je jediné v České republice. Maminky, které oddělením prošly, téměř nerecidivují, nepřerušená vazba mezi nimi a dítětem přetrvává dál a mění jejich hodnotový žebříček, řekla ČTK Kamila Meclová, bývalá generální ředitelka Vězeňské služby ČR.

Právě ona před 15 lety vznik samostatného oddělení prosazovala. Od té doby bylo na oddělení 153 odsouzených. Meclová se inspirovala v zahraničí, zejména v Německu. Dnešní český model je podle ní ale unikátní, protože náš právní řád neumožňuje na rozdíl od zahraničí nástup do vězení těhotných žen. S dítětem může být odsouzená doma až do jeho roku. Když musí nastoupit do vězení, může požádat o zařazení na speciální oddělení.

Jeho dvě patra nyní obývá devět žen a jejich 11 dětí. Přitom kapacita je 15 matek a 20 dětí. Nikdy ale nebyla plně využita, řekla mluvčí věznice Jana Rajdlová. Jednou z odsouzených je i Veronika. Příjmení si nepřála zveřejnit. Ve vězení je kvůli krácení daně. Na svobodě není ani její partner, který byl odsouzen ve stejné věci. O dvě malé děti se měly původně starat babičky, které onemocněly. "Jsem ráda, že to tak dopadlo, utvořili jsme si mezi sebou neuvěřitelně pevný vztah. Horší to bude, až se vrátíme domů, aby si zvykli, že budou ve školce bez mámy," řekla Veronika.

Ženy jsou na oddělení s dětmi nepřetržitě celý den, k dispozici mají vycházkový dvůr s pískovištěm pro děti. Nově na něm mohou i pěstovat zeleninu. Jídlo matky připravují dětem ve společné vězeňské kuchyni, ale servírují je na oddělení, kde mají společnou koupelnu a prádelnu. Ložnice s umyvadlem je samostatná pro každou matku a její děti.

Děti by se s ostatními vězeňkyněmi, kterých je nyní ve Světlé 833, vůbec neměly potkat. Výjimkou jsou programy, které pro děti odsouzené připravují. "Secvičily pro ně divadlo a dnes se převléknou do masek a budou jim dělat pohádkovou cestu," řekla vychovatelka Stanislava Kolářová.

"Pro mě to bylo to nejhezčí období, když jsem tady byla s malým, kvůli jeho zdravotním problémům jsme byli sedm měsíců odloučeně, když už tady mohl být, brala jsem to jako výhru," řekla Petra Holubová, bývalá vězenkyně, která se dnes účastnila oslav 15. výročí fungování oddělení.

Areál ve Světlé nad Sázavou byl dokončen v roce 1987 a do roku 1999 sloužil jako škola v přírodě Školského úřadu Teplice. Teprve v roce 2000 byl celý komplex budov převeden do užívání Vězeňské službě ČR.