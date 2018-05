Washington - Hlavním podezřelým v případu největšího úniku tajných dokumentů ze serverů americké Ústřední zpravodajské služby (CIA), které loni zveřejnil radikální investigativní portál WikiLeaks, je podle amerického tisku 29letý bývalý zaměstnanec CIA Joshua Schulte. Jedná se o programátora, který pro CIA vytvářel počítačové viry užívané k průniku do počítačů lidí podezřelých z terorismu a dalších cílů, uvedl list The New York Times. CIA odmítla informaci komentovat.

Podle agentury AP chce americká vláda během následujícího měsíce a půl vznést proti Schultemu obvinění. Schulte je v současné době ve vězení s obviněním z držení dětské pornografie. Na jeho počítači totiž agenti CIA našli 10.000 nezákonných snímků.

Dokumenty, které server WikiLeaks začal zveřejňovat loni v březnu, odhalují praktiky americké kybernetické špionáže. Prozrazené dokumenty pojednávají o útočném programovém arzenálu CIA, s nímž největší americká výzvědná organizace může pronikat do mobilních telefonů, chytrých televizorů a dalších elektronických zařízení a využít je ke shromažďování informací.

Americká média s odvoláním na vyšetřovatele již loni napsala, že zmíněný únik informací s největší pravděpodobností není dílem nepřátelské zahraniční mocnosti typu Ruska, ale má ho na svědomí neloajální osoba, která měla k informacím přístup. Schulte pracoval pro CIA do listopadu 2016. Podle asistenta prokurátora Matthewa Laroche byly uniklé informace ze CIA vyneseny během více než šesti let, kdy Schulte v agentuře na různých pozicích působil.

Federální úřad pro vyšetřování (FBI) po loňském úniku tajných informací sdělil, že se chystá vyslechnout všechny lidi, kteří se k citlivým údajům mohli dostat. Odhadovalo se, že jich jsou stovky. Týden poté, co server WikiLeaks loni v březnu zveřejnil první sérii tajných dokumentů CIA, agenti FBI prohledali Schulteho byt na Manhattanu.

Následně bylo programátorovi znemožněno odcestovat na dovolenou do Mexika a byl mu zabaven pas. V žádosti o povolení k domovní prohlídce bylo napsáno, že je Schulte podezřelý z "šíření informací týkajících se národní obrany". Agenti uvedli, že u Schulteho v bytě zabavili "listiny Národní agentury pro bezpečnost (NSA) a CIA", jeho počítač, tablet, telefon a další elektroniku.

Nakonec byl ale Schulte obviněn v srpnu z držení dětské pornografie.