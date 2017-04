Prachatice - Z malého sportovního letadla, které se 1. dubna zřítilo u Dubu na Prachaticku a jehož pilot zahynul, odpadlo během letu několik částí. Potom se stroj zřítil. ČTK to dnes řekl letový inspektor Josef Procházka z Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod. Pilotem byl čtyřiašedesátiletý muž z Prachaticka, řekl ČTK jihočeský policejní mluvčí Jiří Matzner. Zbytky letounu, jejž zničil požár, budou převezeny ke zkoumání do Prahy. Vyšetřování příčin havárie potrvá podle inspektora měsíce.

Malé sportovní letadlo s označením OK UUL odstartovalo z letiště Strunkovice nad Blanicí, podle svědků měl pilot u obce Dub ve vzduchu problémy. Na místě nehody zasahovali záchranáři i hasiči, stroj hořel.

"Při nehodě utrpěl pilot, čtyřiašedesátiletý muž z Prachaticka, smrtelná zranění. Policisté vyrozuměli o neštěstí rodinu pilota," řekl Matzner.

Svědci havárie spěchali po pádu letounu k místu neštěstí s úmyslem pomoci, ale našli jen hořící trosky. "Z vyšetřování zatím vyplynulo, že během letu odpadlo několik částí letounu, ten potom spadl a po požáru na zemi byl totálně zničen. Vytipovali jsme si části, ze kterých by se snad dalo něco vyčíst, ty přivezeme do Prahy, ale 90 procent aeroplánu je totálně zničených, hlavně požárem. Máme zbytky vrtule, kousky křídel, to vezmeme do Prahy," řekl Procházka. V těchto případech si úřad najímá expertní pracoviště, která pro něj dělají analýzy.

K sobotní nehodě vyjely dvě posádky záchranné služby a letěl i vrtulník. Informace od očitých svědků měl starosta městyse Dub Václav Novák (Nezávislí). "Zhruba ve čtvrt na tři vypověděl pilotovi službu motor, ... odlomila se část křídla, stroj přešel do vývrtky a zapíchl se do pole. Pilot bohužel nepřežil," řekl ČTK v sobotu Novák.

V jižních Čechách se poslední letecké neštěstí stalo 22. října 2016, kdy se u Dačic na Jindřichohradecku zřítil padákový kluzák. Také jeho pilot na místě zahynul. Ve stejném okrese se loni v srpnu při seskoku padákem vážně zranil parašutista.