New York - Většina ekonomů podle průzkumu listu The Wall Street Journal (WSJ) předpokládá, že příští hospodářská recese ve Spojených státech začne v roce 2020. USA v současnosti prožívají hospodářskou expanzi, která odstartovala v polovině roku 2009 a již nyní je druhá nejdelší v historii této země, upozorňuje WSJ.

Zhruba 59 procent ekonomů v průzkumu uvedlo, že hospodářská expanze s největší pravděpodobností skončí v roce 2020. Dalších 22 procent pak počítá s rokem 2021. Menší skupina ekonomů naopak očekává příchod hospodářské recese již v příštím roce.

"Současná hospodářská expanze začíná být z historického hlediska příliš dlouhá," uvedl hlavní ekonom společnosti Bank of the West Scott Anderson, který patří do skupiny předpovídající recesi v roce 2020.

Většina respondentů předpokládá, že hlavní příčinou hospodářského útlumu bude přehřátí ekonomiky vedoucí ke zpřísňování měnové politiky americké centrální banky (Fed). Mezi další příčiny, které uvedlo nejméně pět procent respondentů, patří finanční krize, rozpočtové problémy či narušení zahraničního obchodu.

WSJ upozorňuje, že hospodářské recese se předpovídají velmi obtížně a někdy je dokonce těžké zjistit, že již recese začala. Například recese, která odstartovala v prosinci 2007, byla příslušným výborem Národního úřadu pro ekonomický výzkum (NBER) oficiálně ohlášena až po uplynutí jednoho roku.

"Recese nastávají kvůli neočekávaným šokům," uvedl ekonom Daniel Bachman ze společnosti Deloitte, který termín i příčinu příštího poklesu americké ekonomiky odmítl odhadnout.

Podle WJS nicméně prognózy ekonomů signalizují, že bezprostřední recese sice nehrozí, ale hospodářský růst nemůže trvat věčně a pokles by mohl přijít v době kampaně před prezidentskými volbami v roce 2020. "Ve hře je každý rok od roku 2019," uvedl hlavní ekonom společnosti Wrightson ICAP Lou Crandall.

Zatím nejdelší hospodářskou expanzi Spojené státy podle údajů NBER sahajících do roku 1854 zažily v závěru minulého tisíciletí. Ekonomika tehdy za podpory rozmachu v oblasti informačních technologií rostla plných deset let.

Současná hospodářská expanze v květnu dosáhla 107. měsíce. Překonala tak 106 měsíců trvající růst z šedesátých let minulého století. Mezi ekonomy panuje čím dál větší jistota, že nynější expanze bude pokračovat až do druhé poloviny příštího roku, a stanoví tak nový rekord, píše WSJ.