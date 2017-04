Washington - Cizinci, kteří chtějí navštívit Spojené státy, a to i na krátkou dobu, mohou být donuceni prozradit úřadům kontakty na svých mobilních telefonech, přístupová hesla ke svým účtům na internetových sociálních sítích a údaje o finanční aktivitě. Zároveň se budou muset podrobovat výslechu ohledně svých světonázorů. Informoval o tom dnes deník The Wall Street Journal (WSJ) s odvoláním na úřední zdroje, které přezkoumávají možné postupy prověřování lidí cestujících do USA.

Intenzivnější prověrky se mají provádět už na amerických velvyslanectvích, kde cizinci žádají o vstupní vízum. Dotknout se mají ale i občanů 38 spojeneckých zemí s bezvízovým stykem, jako jsou Francie, Německo nebo Česká republika, které se nicméně musejí podrobovat americkým bezpečnostním standardům, mají sdílet údaje o daných osobách a zavádět spolehlivější cestovní doklady.

Opatření, jejichž plný rozsah dosud nebyly veřejně probírán, mají být splněním slibu prezidenta Donalda Trumpa, že zavede "extrémní prověřování" cizinců cestujících do USA. Podle WSJ bude nicméně vzbuzovat kritiku, že prověrky jsou příliš dotěrné. Navíc hrozí, že podobným odvetným opatřením budou vystaveni také Američané mířící do ciziny.

Poradce amerického ministra pro vnitřní bezpečnost Gene Hamilton ale trvá na tom, že pokud existuje sebemenší pochybnost o záměrech dané osoby mířící do USA, musí tato osoba zatnout zuby a prokázat ke spokojenosti amerických úřadů, že přichází s poctivými úmysly.

Podle úředních zdrojů je boj proti terorismu naléhavý úkol, který ospravedlňuje tvrdá pravidla a podezřívavější přístup i vůči přijíždějícím cizincům.

Kvůli snaze o snížení rizika teroristických útoků na americkém území šéf Bílého domu podepsal dvakrát v březnu příkaz dočasně zastavujícího vydávání víz občanům několika většinově muslimských zemí. Platnost dekretů ale zablokovaly americké soudy, které je označily za diskriminační.

Trumpova opatření byla namířena proti občanům Íránu, Jemenu, Libye, Somálska, Súdánu, Sýrie a původně i Iráku, jimž se dočasně mělo přestat vydávat víza. Přerušují rovněž program přijímání uprchlíků.